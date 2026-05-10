Un delincuente, buscado por su presunta participación en el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 6 de mayo en Andrés, Boca Chica, así como por integrar la estructura criminal denominada “Los fantasmas”, resultó muerto al enfrentar a tiros a una patrulla de la Dicrim y Policía Nacional, durante un operativo titulado “Operación bloques del este”.

En la operación participaron 200 policiales, unidades tácticas, equipos élites, uso de tecnología avanzadas y miembros del Ministerio Público.

La operación abarcó Santo Domingo Este, Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro de Macorís y la zona rural del municipio de Consuelo.

Sebastián Peña alias de “Pulilla”, de entre 25 y 30 años, residente en el barrio Alegría, sector Los Tanquecitos, Boca Chica, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Local Andrés Boca Chica, a consecuencia de heridas por proyectiles de arma de fuego.

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De acuerdo con el informe preliminar, el enfrentamiento ocurrió cuando agentes de investigación daban seguimiento a una jeepeta marca Chevrolet, color rojo, vinculada al asesinato de Fray José Alcántara Zapata y/o Fray José Alcántara Báez, de 37 años, ultimado el pasado 6 de mayo en Andrés, Boca Chica.

¿Quiénes fueron detenidos?

La operación condujo a los investigadores hasta el estacionamiento de un centro comercial en la avenida Charles de Gaulle.

En el lugar fueron detenidos:

Miguel Antonio Núñez Camilo (a) “Miguel” y/o “Villa Mella”.

Alexander Peña Díaz (a) “El Campesino”.

Bienvenido de Oca (a) “Tatuaje”.

Fausto Enmanuel Castillo de los Santos (a) “El Menor”.

La Policía Nacional informó que les fueron ocupadas tres pistolas calibre 9 milímetros que portaban de manera ilegal.

Los detenidos eran dirigidos por el prófugo internacional Nelson Rafael Frías Díaz, alias El Mello, quien se encuentra de manera irregular en Estados Unidos. Esta persona es considerado de alta peligrosidad.

Localización y enfrentamiento

Durante el proceso de entrevista, los detenidos señalaron que el fusil utilizado en el homicidio de Fray José Alcántara estaba en poder de “Pulilla”, indicando además el lugar donde podía ser localizado.

Posteriormente, los agentes se trasladaron a la carretera Mella, kilómetro 36, en Jubey, Boca Chica, donde observaron al occiso caminando con un fusil marca USMC, modelo AR-15, calibre 5.56 milímetros, envuelto en un abrigo negro.

Según el reporte policial, al notar la presencia de las autoridades, “Pulilla” abrió fuego contra las unidades operativas (Dicrim), produciéndose el enfrentamiento en el que recibió las heridas.

Historial delictivo

Los investigadores establecieron que “Pulilla” formaba parte de la estructura criminal “Los fantasmas”, dirigida por Nelson Rafael Frías Díaz (a) “Mello” y/o “Flaco free”, residente en Estados Unidos, y por Deivy Rosado (a) “El gordo”, señalados como coordinadores de homicidios, secuestros, atracos organizados y otras acciones delictivas.

Durante el proceso, Alexander Peña Díaz (a) “El campesino” admitió haber participado en el asesinato de Fray José Alcántara, alegando que recibió la suma de RD$ 150,000 para ejecutar el crimen, motivado por represalias vinculadas a conflictos criminales ocurridos en La Romana y San Pedro de Macorís.

Asimismo, los detenidos fueron señalados por dos ciudadanos estadounidenses como los responsables de despojarlos a punta de pistola de documentos personales, teléfonos y US$ 10,000 en efectivo durante un asalto perpetrado el pasado 5 de mayo.

Parte de los objetos robados fueron recuperados en poder de uno de los arrestados.

La Policía Nacional informó que continúa profundizando las investigaciones para localizar a otros posibles integrantes de la estructura criminal “Los fantasmas”, incluyendo al haitiano indocumentado Rodney Dumesle, señalado como presunto colaborador logístico de la organización.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras que las evidencias ocupadas permanecen bajo custodia del Ministerio Público y de la Policía Científica para los fines correspondientes.

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