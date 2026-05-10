El presidente Luis Abinader encabezó la segunda entrega de 1,500 certificados de títulos en Nuevo Domingo Savio, Distrito Nacional, elevando a 3,500 el total de documentos entregados en la zona como parte del compromiso asumido por el Gobierno de beneficiar con seguridad jurídica a unas 8,000 familias de Los Guandules y Gualey, en la parcela 1-B, 27 de Febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora.

Abinader indicó que con la entrega de 1,500 certificados de títulos este domingo continúa avanzando el proceso de titulación en Domingo Savio, al recordar que aún faltan nuevas etapas y otros sectores de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, donde el Gobierno proyecta entregar miles de documentos de propiedad.

Los 1,500 títulos entregados este domingo abarcan un área geográfica de 87,800.33 metros cuadrados. El proceso fue ejecutado por la UTECT y Bienes Nacionales, para permitir que hoy estas familias cuenten con la seguridad jurídica de sus solares y viviendas.

Hace tres semanas, el mandatario entregó 2,000 certificados, con lo cual totalizan a la fecha 3,500 títulos. Estos benefician a unas 18,000 personas en esta etapa del proyecto, el cual proyecta alcanzar a 40,000 ciudadanos del sector Domingo Savio una vez concluidas las entregas en un área de 117,067.11 metros cuadrados.

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De su lado, el director de la UTECT, Duarte Méndez resaltó que la acción del Gobierno ahorró RD$ 120 millones que tenían que pagar los beneficiarios si este proceso lo hubieran hecho por la vía privada.

Abinader afirmó que el Gobierno ha impulsado el proceso de titulación con determinación para garantizar que las familias que por años han vivido en sus hogares cuenten con seguridad jurídica.

“Lo que queremos es que ese terreno con su casita donde ustedes viven, que es de hecho de ustedes, hoy sea de derecho y nadie pueda quitárselo ya, a partir de hoy”.

Asimismo, señaló que una de las prioridades de su gestión ha sido eliminar prácticas del pasado que generaban incertidumbre entre los residentes sobre la propiedad de los terrenos.

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