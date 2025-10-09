El presidente Luis Abinader entregó este jueves 3,100 títulos de propiedad a familias de Palmarejo–Villa Linda, en Santo Domingo Oeste, en una jornada que las autoridades describen como parte del Plan Nacional de Titulación.

Las familias beneficiadas pertenecen a los sectores José Contreras, La Isabela, Villa Flores, Palmarejo, Villa El Palmar, Villa Morada, Villa Santa Rosa y Santa Rosa I y II, cuyos terrenos ahora cuentan con reconocimiento oficial del Estado.

Abinader afirmó que el Programa Nacional de Titulación transforma la vida de miles de familias al otorgarles seguridad jurídica y oportunidades económicas, y anunció la entrega de títulos adicionales en los próximos meses.

El jefe de Estado recordó que la reciente modificación de la Ley del Bien de Familia facilitará el acceso a créditos formales y permitirá a las familias realizar mejoras en sus viviendas.

A nivel nacional, el Gobierno ha entregado más de 140,000 títulos de propiedad y mantiene cerca de 240,000 en proceso para ser distribuidos antes de 2028, según cifras oficiales.

Abinader también destacó avances en infraestructura del distrito, como el saneamiento de cañadas, la reconstrucción de calles y la construcción del politécnico de Palmarejo–Villa Linda, obras que contribuyen al desarrollo de la zona.

Duarte Méndez, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), calificó el acto como histórico y aseguró que más de 3,000 familias recibieron hoy seguridad jurídica.

Según Méndez, el proceso abarcó más de 900,000 metros cuadrados, se coordinó con el Consejo Estatal del Azúcar y representa un ahorro estimado de RD$ 242 millones para las familias que recibieron sus títulos gratuitamente.

El director de la Utect subrayó que la entrega no cierra el proceso, sino que da continuidad a una política pública destinada a garantizar el derecho de propiedad a quienes habitan terrenos del Estado.

Rafael Burgos, director general de Bienes Nacionales, CEA y Corde, definió la iniciativa como una revolución social y económica y anunció la proyección de entregar 200,000 nuevos títulos entre 2026 y 2028.

Burgos agregó que la modificación de la Ley 339 liberó 350,000 títulos que estaban restringidos desde 1928, lo que permitirá a miles de familias invertir y mejorar sus viviendas.

En representación de los beneficiarios, José Antonio Reyes Feliz agradeció al presidente por poner fin a más de 49 años de espera y dijo que la entrega marca un momento histórico que brinda seguridad y esperanza a la comunidad.

Las autoridades reiteraron su compromiso de eliminar trabas burocráticas para acelerar las entregas y extender el beneficio a más comunidades del país.

