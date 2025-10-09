El objetivo 'Hambre Cero para 2030' parece casi inalcanzable ante el agravamiento en todo el mundo de las crisis alimentarias y las guerras, con 673 millones de personas actualmente sin acceso a suficientes calorías, mientras que los amenazados por la hambruna se duplicaron en 2024 hasta alcanzar dos millones, revela el Índice del Hambre (GHI) de 2025 publicado este jueves.

Según el informe, que elaboran anualmente la ONG alemana Welthungerhilfe (Ayuda Mundial contra el Hambre) junto a la irlandesa Concern Worldwide y el Instituto de Derecho para el Mantenimiento de la Paz y de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Ruhr de Bochum, desde 2016 la situación alimentaria mundial apenas ha mejorado y la comunidad internacional se encuentra estancada en la lucha contra el hambre.

Al ritmo actual, advierte el estudio, 56 países no lograrán alcanzar el objetivo de niveles bajos de hambre para 2030.

Las razones radican en el agravamiento de una serie de crisis que se superponen y agudizan mutuamente, y en los conflictos armados, como los de Gaza y Sudán, que son actualmente los principales factores que provocan el hambre.

A menudo los conflictos son a la vez consecuencia y causa de la inestabilidad económica con repercusiones suprarregionales, y a esto se suman, además, los efectos de la crisis climática, con 2024 como el año más caluroso desde que se tienen registros meteorológicos, añade el informe.

"Sólo en el último año, las guerras provocaron 20 crisis alimentarias agudas en todo el mundo, que afectaron a casi 140 millones de personas", señaló la presidenta de Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, quien lamentó que "en estos tiempos de crecientes desafíos se están recortando los fondos destinados a combatir el hambre en todo el mundo".

En siete países –Burundi, República Democrática del Congo, Haití, Yemen, Madagascar, Somalia y Sudán del Sur-, la situación es "muy grave" y en otros 35 de los 136 que comprenden el índice, es "grave".

A nivel mundial, la amenaza de hambre es considerada como "moderada", con el valor del Índice Global del Hambre para todo el planeta de 18,3, lo que sólo supone una mejora mínima respecto a 2016, cuando estaba en 19,0.

De hecho, en 27 países el hambre ha vuelto incluso a aumentar desde 2016.

El África subsahariana, con una situación nutricional general clasificada como "grave", sigue siendo la región más afectada por el hambre, además del sur de Asia, con la misma clasificación.

Asia Occidental y África Septentrional sigue registrando un nivel "moderado" de hambre y son las regiones en la que menos avances se han registrado, con crisis catastróficas en materia de seguridad alimentaria que se han desarrollado en Gaza y Yemen a raíz de las guerras.

En tanto, la situación nutricional en América Latina, el Caribe, Asia Oriental y el Sudeste Asiático registra niveles de hambre entre "moderados" y "bajos"