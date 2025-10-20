LLOYDS BANK El banco Lloyds ha experimentado dificultades como lo muestra está foto de una pantalla que dice: "Lo sentimos, no podemos procesar su solicitud en este momento".

Muchos de los sitios web y aplicaciones más grandes del mundo han estado experimentado problemas debido a una interrupción que ha afectado a Amazon Web Services.

Algunas aplicaciones como Snapchat, Duolingo, Zoom y Roblox se han visto afectadas, al igual que los bancos como Lloyds y Halifax.

Amazon Web Services (AWS) es la división de computación en la nube de Amazon e impulsa la infraestructura de millones de sitios web y aplicaciones.

En un comunicado, AWS afirma que ahora está observando señales significativas de recuperación y que la mayoría de las solicitudes deberían estar siendo procesadas.

"Observamos indicios significativos de recuperación", dijeron.

Y agregaron: "La mayoría de las solicitudes deberían estar tramitándose correctamente".

Previamente, Downdetector, la plataforma que monitorea interrupciones y que es propiedad de Ookla, le dijo a la BBC que ha visto más de cuatro millones de informes de problemas a nivel mundial solo esta mañana, más del doble de los 1,8 millones de informes que ve normalmente en un día laboral completo.

"A las 06:56 UTC (02:56 AM EDT), los usuarios comenzaron a reportar problemas con AWS, en particular con la región Este 1 de EE. UU.", informó.

"A las 09:50 AM BST (08:50 UTC), más de 500 empresas de nuestros 66 sitios reportaron problemas".

