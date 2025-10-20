Pantallazo de una página web del Banco Lloyds

LLOYDS BANK
El banco Lloyds ha experimentado dificultades como lo muestra está foto de una pantalla que dice: "Lo sentimos, no podemos procesar su solicitud en este momento".

Muchos de los sitios web y aplicaciones más grandes del mundo han estado experimentado problemas debido a una interrupción que ha afectado a Amazon Web Services.

Algunas aplicaciones como Snapchat, Duolingo, Zoom y Roblox se han visto afectadas, al igual que los bancos como Lloyds y Halifax.

Amazon Web Services (AWS) es la división de computación en la nube de Amazon e impulsa la infraestructura de millones de sitios web y aplicaciones.

En un comunicado, AWS afirma que ahora está observando señales significativas de recuperación y que la mayoría de las solicitudes deberían estar siendo procesadas.

"Observamos indicios significativos de recuperación", dijeron.

Y agregaron: "La mayoría de las solicitudes deberían estar tramitándose correctamente".

Previamente, Downdetector, la plataforma que monitorea interrupciones y que es propiedad de Ookla, le dijo a la BBC que ha visto más de cuatro millones de informes de problemas a nivel mundial solo esta mañana, más del doble de los 1,8 millones de informes que ve normalmente en un día laboral completo.

"A las 06:56 UTC (02:56 AM EDT), los usuarios comenzaron a reportar problemas con AWS, en particular con la región Este 1 de EE. UU.", informó.

"A las 09:50 AM BST (08:50 UTC), más de 500 empresas de nuestros 66 sitios reportaron problemas".

Más información en breve

MIRA TAMBIÉN

Raya gris

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cly941r41w4o','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cly941r41w4o.page','title': 'Una falla global en la nube de Amazon genera problemas a cientos de aplicaciones de empresas como Snapchat, Zoom y varios bancos','author': 'Redacción – BBC News Mundo','published': '2025-10-20T10:27:59.458Z','updated': '2025-10-20T10:27:59.458Z'});s_bbcws('track','pageView');

EN ESTA NOTA

Amazon crisis Falla Nube Tecnología

BBC News Mundo

La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo.

Ver más