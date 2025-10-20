Unidades de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM), detuvieron el pasado viernes 17 y el sábado 18 a 2,258 extranjeros indocumentados y deportaron a otros 2,454 en operaciones realizadas en las diferentes regiones del país.

Como resultado de as labores en conjunto con patrullas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea República Dominicana, Policía Nacional, Cesfront y Ciutran, se detuvieron 1,448 extranjeros en situación irregular, en diferentes operativos; 368 en la provincia Santo Domingo, 101 en Santiago, 68 en La Vega, 110 en San Francisco, 79 en Mao/Santiago Rodríguez, 127 en la zona Este, 51 en Azua (Los Pilones), 54 en Barahona, 02 en Puerto Plata, 107 en Montecristi, 109 en Dajabón, 91 en Elías Piña, 127 en Independencia y 81 en Pedernales.

A esa cantidad se suman 811 recibidos por la DGM, 597 detenidos por miembros del Ejército, 06 por la Armada, 132 por el Cesfront y 76 por la Policía Nacional.

Los deportados fueron entregados a las autoridades haitianas, en los pasos fronterizos existentes en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Esas operaciones fueron realizadas cumpliendo con los protocolos establecidos y los derechos humanos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más