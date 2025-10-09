La jueza del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yeritza Cabral, aplazó para el próximo martes 14 de octubre el conocimiento de la medida de coerción contra once agentes de la Policía Nacional, investigados por el asesinato de cinco jóvenes en el sector La Barranquita, en Santiago de los Caballeros.

El segundo aplazamiento de la audiencia se sustentó en una petición de los abogados de la defensa, quienes solicitaron más tiempo para concluir la presentación de los presupuestos de cada imputado.

Al igual que en la primera audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien reiteró que habrá justicia en este caso.

El funcionario del Ministerio Público explicó que, como parte que dirige la investigación, estaban listos para que se completara el proceso, pero que la jueza consideró prudente conceder otro plazo a los defensores.

Según lo expuesto por Camacho, el tiempo transcurrido ha sido suficiente para que la defensa presente sus presupuestos, lo que —a su juicio— evidencia que los abogados no están en condiciones de responder a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

La audiencia fue pautada para el martes 14 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más