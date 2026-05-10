La Procuraduría General de la República dejó inaugurado el Centro Integral de Acceso a la Justicia de Sánchez, en la provincia Samaná, una instalación que concentrará servicios del Ministerio Público y unidades especializadas para facilitar el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia.

Transparencia y acceso a la justicia

Durante el acto de apertura, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso sostuvo que el Ministerio Público debe convertirse en una institución caracterizada por la transparencia y la calidad en el servicio.

“El Ministerio Público tiene que ser un modelo de transparencia, tiene que servir con calidad, con oportunidad y con absoluta transparencia”, expresó.

La funcionaria indicó que el nuevo centro fue concebido para ofrecer respuestas más cercanas y ágiles a la población de Sánchez y comunidades cercanas, mediante servicios integrados en un mismo espacio.

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Reynoso afirmó que el acceso a la justicia debe verse como un derecho esencial vinculado a la dignidad humana y sostuvo que el sistema judicial tiene la responsabilidad de acercarse a los ciudadanos.

“Si un ciudadano no puede llegar a la justicia, la justicia debe llegar al ciudadano”, manifestó.

Servicios que ofrecerá el nuevo centro

La procuradora explicó que las instalaciones incluyen una fiscalía comunitaria, centro de mediación, oficina del fiscalizador, unidades de atención a violencia de género y dependencias del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Según la Procuraduría, el nuevo espacio permitirá fortalecer las labores de prevención, persecución y resolución alternativa de conflictos en el municipio, además de facilitar las denuncias y el seguimiento de casos por parte de los ciudadanos.

El Centro Integral de Acceso a la Justicia operará en la calle Independencia número 2, próximo al parque Duarte del municipio de Sánchez.

Autoridades presentes en la inauguración

En la actividad participaron autoridades civiles, militares y representantes del Ministerio Público, entre ellos la gobernadora provincial de Samaná, Teodora Mullix Geraldino; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director regional de la Policía Nacional, general Pablo Ortega Brito, y la procuradora fiscal titular de Samaná, Erika Pujols.

También asistieron los procuradores adjuntos Wilson Camacho, Isaura Suárez e Iván Féliz, así como representantes de distintas áreas especializadas del Ministerio Público.

Una demanda de la comunidad

Durante su intervención, la fiscal titular de Samaná, Erika Pujols, destacó que la apertura del centro responde a una solicitud planteada durante años por comunitarios y autoridades locales de Sánchez.

“Durante años, en cada encuentro con comunitarios, presidentes de juntas de vecinos, empresarios y autoridades locales, hubo una petición constante: acercar el Ministerio Público a la gente para ofrecer un servicio más completo, más accesible y más humano”, expresó.

La Procuraduría indicó que la iniciativa forma parte de un proceso de modernización y descentralización de los servicios del Ministerio Público en distintas provincias del país.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más