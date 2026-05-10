Juan Lora de León, hijo de Juan María Lora Fernández y miembro de la comisión designada por el presidente Luis Abinader para establecer el Museo Histórico de la Gesta de Abril de 1965, dijo que ha conversado con los hijos de Elías Wessin, Juan René Beauchamps Javier y otros militares que estuvieron del lado de San Isidro, a que se integren a los trabajos de la comisión, pero lo han rechazado, bajo el argumento de que ellos son parte del bando no constitucionalista.

Explicó que hay una ley de año 2010, gestionada por Reinaldo Pared Pérez y promulgada el 16 de agosto de 2010 por Leonel Fernández, que ordena la creación del Museo de la Gesta de Abril, y que en los gobiernos del PLD no se cumplió con ese mandato, pese a que la revolución fue para restablecer el gobierno de Juan Bosch.

Dijo que están trabajando todos los días para la compra del Edificio Copello, que será la sede del museo, y que para ello cuentan con la aprobación del presidente de la República. Reveló que esa misma gestión se hizo en 2012, y se evaluó el edificio y se habló con sus propietarios, y que el costo para el Estado era de 80 millones de pesos, monto que fue rechazado por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez del Orbe, porque entendió que era mucho dinero.

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Consideró que hay tres figuras de Caamaño, para él: El Caamaño que creó los Cascos Blancos y que reprimió, el Caamaño de abril de 1965 con su heroísmo y defensa de la soberanía y de la democracia, y el Caamaño guerrillero de 1973. Admitió que en las instituciones armadas todavía resienten del Caamaño guerrillero, el Caamaño que fue fusilado en las montañas de Ocoa.

Juan Lora de León fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú… qué dices? que se difunde a diario por AcentoTV.

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