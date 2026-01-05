El Ministerio de Educación (Minerd) informó que el reinicio de la docencia está pautado para este martes 6 de enero en los centros educativos públicos y privados de República Dominicana. La institución destacó la importancia del retorno a las aulas, al considerar que cada hora de enseñanza es clave para fortalecer los aprendizajes, reducir las brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad.

La población estudiantil a nivel nacional asciende a unos 2.6 millones de alumnos. No obstante, la disposición del Minerd ha encontrado resistencia en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

En Barahona, el presidente de la seccional del gremio, Miguel Feliz, informó que los docentes se reintegrarán a las aulas el miércoles 7 de enero. A través de un mensaje dirigido a los dirigentes, organismos del sindicato, docentes y personal administrativo, explicó que la decisión fue tomada de manera unánime por la ADP. Según indicó, las clases iniciarían ese día a partir de las 7:30 de la mañana.

Una posición similar fue asumida por el comité de la ADP en Puerto Plata. Su presidente, Juan Carlos Almonte, señaló que el Minerd estaría desconociendo lo establecido en el Reglamento del Estatuto Docente, específicamente en el artículo 83, que otorga a los maestros el derecho a 10 días laborables por motivo de las festividades navideñas.

En una comunicación escrita, Almonte informó que el personal docente, en todas sus categorías, debe reintegrarse a sus funciones el miércoles 7 de enero.

1 de 1 | Carta de la ADP Puerto Plata

Ante este panorama, padres y tutores han expresado opiniones divididas. Patria Gómez, madre de dos estudiantes de octavo y sexto de bachillerato, aseguró que enviará a sus hijos a clases conforme al llamado del Minerd, aunque aclaró que ambos asisten a un colegio privado.

“Sí, ambos van mañana a clases. Ya se acabaron las vacaciones, ya está bueno de estar en la casa; ese es su único trabajo”, comentó.

Por su parte, Víctor Feliz, tutor de cuatro niños con edades entre cinco y 12 años, también afirmó que los enviará a la escuela. Explicó que su decisión está ligada a su reincorporación laboral. “Claro que irán, yo mañana regreso a mi trabajo… ¿Quién se quedará con ellos? Para las clases es que van”, expresó.

En contraste, Luz María, madre de dos adolescentes, dijo que no enviará a sus hijos este martes, atendiendo a la orientación recibida por parte de los docentes. “En los grupos de padres nos avisaron que debíamos mandar a los niños el miércoles. Se quedarán un día más en la casa, pero eso es un problema, porque no tengo personal que los atienda”, manifestó.

El retorno a clases, marcado por posiciones encontradas entre las autoridades educativas, el gremio magisterial y las familias, mantiene un ambiente de incertidumbre en el inicio del calendario escolar tras el receso navideño.

Educación de calidad

En la prueba PISA 2022, el salario promedio de un maestro de educación básica en República Dominicana era de RD$ 63,829 o USD$ 1,097, según el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo del Minerd. Este salario era el cuarto más alto para maestros en la región, superado solo por Costa Rica (US$ 1,608), Perú (US$ 1,526) y Uruguay (US$ 1,340).

Sin embargo, los resultados de la prueba PISA para República Dominicana fueron desalentadores. El país ocupó el penúltimo lugar en matemáticas de los 14 países de América Latina y el Caribe evaluados. En ciencia y lectura, se ubicó en el último lugar.

Según el Banco Mundial sobre la región en 2020, solo Costa Rica (7.4 %), Brasil (6.2 %), Argentina (5.5 %) y Chile (5.4 %), destinaron más del 5 % de su PIB a la educación, en comparación con República Dominicana, que destinó el 4 %, presupuesto se realiza desde el 2013, luego del Pacto Nacional por la Reforma Educativa.

Karla Alcántara