En un comunicado, la entidad informó de que este operativo tiene como objetivo regular la velocidad, ordenar el flujo vehicular y reducir el riesgo de accidentes de tránsito en las principales vías del país, especialmente durante los fines de semana largos.

Los carreteos se realizarán de manera simultánea en la autopista 6 de Noviembre, desde el puente Lucas Díaz hasta el peaje de la 6 de Noviembre; la autopista Duarte, tramo II, desde el Aeropuerto del Cibao hasta Sabana del Puerto.

Asimismo, el la autopista Duarte, tramo I, desde Loma Miranda hasta la Circunvalación Santo Domingo; así como en el Bulevar Turístico Punta Cana, desde el destacamento de Punta Cana hasta el cruce de Hato Mayor, y en la autovía del Este, entre el elevado del cruce de Hato Mayor hasta el puente Juan Carlos.

La DigesettI exhortó a los conductores a respetar las indicaciones de los agentes, mantener una velocidad prudente, evitar el consumo de alcohol al conducir, utilizar el cinturón de seguridad y conducir con responsabilidad, recordando que la seguridad en las vías es un compromiso de todos.

Asimismo, la entidad reiteró que sus agentes estarán desplegados junto a las demás instituciones que conforman los organismos de seguridad vial, "trabajando de manera coordinada para proteger vidas y garantizar un retorno seguro a los hogares".