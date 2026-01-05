La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) anunció la realización de su tradicional carreteo simultáneo este lunes, con motivo del feriado del Día de los Reyes, a partir de las 2:00 de la tarde, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad vial durante el retorno masivo de conductores.
En un comunicado, la entidad informó de que este operativo tiene como objetivo regular la velocidad, ordenar el flujo vehicular y reducir el riesgo de accidentes de tránsito en las principales vías del país, especialmente durante los fines de semana largos.
Los carreteos se realizarán de manera simultánea en la autopista 6 de Noviembre, desde el puente Lucas Díaz hasta el peaje de la 6 de Noviembre; la autopista Duarte, tramo II, desde el Aeropuerto del Cibao hasta Sabana del Puerto.
Asimismo, el la autopista Duarte, tramo I, desde Loma Miranda hasta la Circunvalación Santo Domingo; así como en el Bulevar Turístico Punta Cana, desde el destacamento de Punta Cana hasta el cruce de Hato Mayor, y en la autovía del Este, entre el elevado del cruce de Hato Mayor hasta el puente Juan Carlos.
La DigesettI exhortó a los conductores a respetar las indicaciones de los agentes, mantener una velocidad prudente, evitar el consumo de alcohol al conducir, utilizar el cinturón de seguridad y conducir con responsabilidad, recordando que la seguridad en las vías es un compromiso de todos.
Asimismo, la entidad reiteró que sus agentes estarán desplegados junto a las demás instituciones que conforman los organismos de seguridad vial, "trabajando de manera coordinada para proteger vidas y garantizar un retorno seguro a los hogares".
Compartir esta nota