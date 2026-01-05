Autoridades activan cuerpos de socorro por lluvias en Puerto Plata y Sosúa

Autoridades de la Defensa Civil en la provincia Puerto Plata han reportado inundaciones y deslizamientos de tierra en algunos puntos de la zona, como consecuencia de las lluvias registradas desde las primeras horas de este lunes.

Las inundaciones han afectado zonas de San Felipe, centro urbano de la provincia, y comunidades del municipio Sosúa.

En Sosúa, las inundaciones han dificultado el tránsito y se han reportado inundaciones en Palm Village, Playa Laguna, Maranata, Villa María, Villa Enmanuel, Los Castillo, Sosúa Abajo, entre otros puntos, según han dicho las autoridades locales, quienes también aseguran que hay casas anegadas.

Las autoridades de Puerto Plata, encabezadas por la gobernadora Claritza Rochtte y el director de la Defensa Civil, Wascar García, han activado los cuerpos de socorro para atender a los afectados por la situación derivada de las lluvias en la zona del Atlántico.

La autoridad también ha reportado lluvias intensas en las provincias Valverde y Montecristi, donde ha habido crecidas de ríos y cañadas en las zonas urbanas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más