El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) recordó a la comunidad educativa que el segundo período de clases del Año Escolar 2025-2026 inicia este martes 6 de enero en todos los centros educativos del país, conforme al calendario escolar vigente.
La cartera educativa reiteró el llamado a padres, madres y tutores a garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes del sector público y privado, el primer día de reinicio, como parte del esfuerzo conjunto para asegurar el aprovechamiento pleno del tiempo de clase.
La institución recordó que cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad para todos.
