La Junta Central Electoral (JCE) recibió el premio internacional al “Mejor Documento de Identidad 2026”, otorgado durante el Foro High Security Printing Latin America 2026, celebrado en la Ciudad de Guatemala, reconocimiento que posiciona a la República Dominicana como referente regional en materia de identidad segura, innovación tecnológica y transformación digital.

La distinción fue concedida a la nueva cédula de identidad y electoral dominicana, luego de competir con las cédulas de Costa Rica y Argentina, únicas naciones de la región nominadas junto a República Dominicana.

De acuerdo con la institución, el reconocimiento valoró criterios como seguridad documental, innovación tecnológica, capacidad operativa, usabilidad ciudadana y cumplimiento de estándares internacionales.

La JCE estuvo representada por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por el director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por qué fue reconocida la nueva cédula

El presidente de la JCE señaló que el premio confirma que la nueva cédula dominicana representa un avance en seguridad y tecnología que trasciende los tiempos en que surgió el documento de identidad en el país.

“Haber obtenido el reconocimiento al ‘Mejor Documento de Identidad de la Región 2026’ significa que la nueva cédula dominicana es considerada la más avanzada de América Latina en aspectos como: seguridad documental, innovación tecnológica, identidad digital, capacidad operativa, experiencia ciudadana y cumplimiento de estándares internacionales”, expresó Jáquez Liranzo.

El reconocimiento destaca que el nuevo documento fue evaluado no solo por su diseño físico, sino también por su capacidad de responder a las demandas actuales de identificación segura, prevención de fraudes, autenticación ciudadana y modernización de los servicios vinculados a la identidad.

De la cédula de cartón a un documento reconocido internacionalmente

Jáquez Liranzo recordó que la evolución del documento de identidad dominicano ha sido significativa en las últimas décadas.

“Hacen 34 años en República Dominicana la cédula era de cartón y hoy en día tenemos el documento de identidad de Latinoamérica valorado como el más seguro, de mayor innovación y con niveles de tecnología bajo los más altos estándares internacionales”, manifestó.

Nueva cédula de identidad y electoral para ciudadanos dominicanos (Fuente imágenes: JCE).

El presidente de la JCE también explicó que la nueva cédula incorpora elementos patrios, culturales y ambientales, concebidos con una visión generacional y futurista.

Según la institución, estos componentes buscan que el documento no sea únicamente una herramienta de identificación, sino también una pieza representativa de la identidad nacional, adaptada a los retos tecnológicos y de seguridad del presente.

Un proyecto de Estado

Durante su ponencia, Jáquez Liranzo explicó el origen del proyecto de la nueva cédula hasta su fase de ejecución, destacando que se trata de un tema de Estado.

El presidente de la JCE resaltó, además, los nuevos tiempos de vigencia del documento de identidad, establecidos en 12, 16 y 20 años, dependiendo de los grupos poblacionales correspondientes.

Jáquez Liranzo dedicó el reconocimiento al pueblo dominicano, por el fortalecimiento de su identidad, y agradeció en nombre del Pleno de la JCE a todo el personal de la institución, especialmente al equipo de la Dirección de Cedulación y al Consorcio EMDOC.

Una operación nacional e internacional

El director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez, afirmó que este reconocimiento convierte a la JCE en uno de los órganos electorales y de identidad más avanzados de la región.

Rodríguez destacó que la Junta desarrolla de manera simultánea un proceso de renovación de identidad tanto en territorio nacional como en el exterior, impactando a la comunidad dominicana residente en unos 35 países.

“La JCE ha logrado implementar una operación de alcance global que garantiza accesibilidad, rapidez y seguridad para millones de dominicanos dentro y fuera del país, consolidando un modelo de identidad reconocido internacionalmente”, afirmó Rodríguez.

Importancia del premio para República Dominicana

Rodríguez explicó que la importancia del galardón radica en que no fue otorgado por un país específico, sino por una comunidad internacional de expertos en identidad, documentos seguros y tecnologías gubernamentales.

Sostuvo que la capacidad de respuesta institucional ha permitido desarrollar un proceso simultáneo sin precedentes, manteniendo altos estándares de seguridad, eficiencia y atención ciudadana tanto en República Dominicana como en el exterior.

Para la JCE, el premio representa una validación internacional del proceso de modernización del sistema de identidad dominicano y fortalece la confianza en la nueva cédula como documento seguro, innovador y confiable.

Sobre High Security Printing Latin America

El High Security Printing (HSP) Latin America es el principal foro especializado de la región dedicado a la seguridad documental, identidad, emisión de documentos gubernamentales, billetes, pasaportes, cédulas de identidad, licencias de conducir, sellos fiscales y tecnologías de autenticación.

Los premios son organizados por Reconnaissance International, entidad responsable de las conferencias High Security Printing a nivel mundial.

Con este reconocimiento, la nueva cédula dominicana queda posicionada como una de las iniciativas más relevantes de América Latina en materia de identidad segura, transformación digital y modernización documental.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más