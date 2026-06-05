El Gobierno dominicano destinó RD$ 780.3 millones en subsidios para la semana del 6 al 12 de junio, manteniendo congelado el GLP y asumiendo parte del impacto internacional en los combustibles.
Se mantienen sin variación los precios de las gasolinas y el gasoil, como parte de una estrategia para proteger la economía familiar, el transporte y los sectores productivos.
Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), para evitar aumentos en los precios al consumidor, el Estado destinará RD$ 780.3 millones en subsidios.
Entre los combustibles que permanecerán sin variación figuran la gasolina premium (RD$ 335.10), la gasolina regular (RD$ 307.50), el gasoil regular (RD$ 259.80), el gasoil óptimo (RD$ 287.10) y el GLP (RD$ 137.20 por galón).
Mientras tanto, algunos derivados como el avtur, el kerosene y los combustibles industriales registrarán reducciones en sus precios para la próxima semana.
Además, la tasa de cambio promedio semanal bajó a RD$ 58.70, frente a los RD$ 59.32 de la semana anterior.
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