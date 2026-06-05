El Gobierno dominicano destinó RD$ 780.3 millones en subsidios para la semana del 6 al 12 de junio, manteniendo congelado el GLP y asumiendo parte del impacto internacional en los combustibles.

Se mantienen sin variación los precios de las gasolinas y el gasoil, como parte de una estrategia para proteger la economía familiar, el transporte y los sectores productivos.

Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), para evitar aumentos en los precios al consumidor, el Estado destinará RD$ 780.3 millones en subsidios.

Entre los combustibles que permanecerán sin variación figuran la gasolina premium (RD$ 335.10), la gasolina regular (RD$ 307.50), el gasoil regular (RD$ 259.80), el gasoil óptimo (RD$ 287.10) y el GLP (RD$ 137.20 por galón).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

1 de 1 | ¿Por qué no subirán los combustibles? El Estado desembolsará RD$780 millones.

Mientras tanto, algunos derivados como el avtur, el kerosene y los combustibles industriales registrarán reducciones en sus precios para la próxima semana.

Además, la tasa de cambio promedio semanal bajó a RD$ 58.70, frente a los RD$ 59.32 de la semana anterior.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más