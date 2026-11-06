La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, advirtió que el impacto de las plataformas digitales ha contribuido al incremento de la violencia colectiva, un fenómeno que, según explicó, no se limita a las agresiones contra las mujeres, sino que también se manifiesta en los problemas de convivencia social.

Durante una rueda de prensa, Reyes planteó que enfrentar esta problemática requiere modificar las normas sociales relacionadas con la convivencia, el respeto, el entendimiento y la resolución de conflictos.

"Me parece que el efecto de las plataformas digitales ha aportado a incrementar esa violencia colectiva, que no solamente se ve en la violencia hacia las mujeres, sino se ve también en la convivencia, en las denuncias que recibe la Policía y la Fiscalía", expresó.

La funcionaria también llamó a revisar los patrones culturales asociados con la masculinidad, particularmente las concepciones que vinculan las relaciones de pareja con la propiedad y el control sobre las mujeres.

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"Una relación no representa que esa pareja, esa mujer sea tu propiedad o que tú debas tener control sobre ella", manifestó.

Reyes consideró que la educación y la concientización son fundamentales para modificar estas conductas y sostuvo que las instituciones gubernamentales no pueden asumir esta tarea de manera aislada.

En ese sentido, anunció una alianza entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil para fortalecer las acciones de prevención de la violencia.

La ministra explicó que la primera actividad acordada dentro de esta alianza será un encuentro con representantes de los medios de comunicación para abordar la forma en que se reproducen las noticias relacionadas con la violencia.

La iniciativa busca involucrar a los medios en la discusión sobre el tratamiento informativo de estos hechos y su incidencia en la percepción social.

Reyes destacó la importancia de que distintos sectores participen en la transformación de las normas sociales para combatir el origen de este problema.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más