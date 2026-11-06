El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) llamó este viernes a respetar la Constitución y fortalecer la identidad nacional, al conmemorarse el 182 aniversario de la proclamación de la primera Carta Magna dominicana, el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal.

El presidente de la organización, pastor Feliciano Lacen Custodio, sostuvo que la Constitución establece las bases del Estado dominicano, reconoce los derechos y deberes ciudadanos y fija los principios que rigen la convivencia democrática.

En ese contexto, expresó preocupación por iniciativas legislativas que, según afirmó, podrían comprometer la soberanía y los fundamentos de la nacionalidad dominicana.

"Hoy, grupos endógenos y exógenos intentan reconstruir nuestra nacionalidad mediante iniciativas legislativas que, bajo determinadas justificaciones, podrían comprometer principios fundamentales de nuestra Constitución", manifestó.

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El dirigente evangélico consideró necesario fortalecer la educación constitucional y promover el conocimiento de la Carta Magna entre los ciudadanos, así como el cumplimiento de las responsabilidades que establece el ordenamiento jurídico.

Codue cuestiona proyecto sobre regularización de documentos

Entre las iniciativas que generan preocupación en la organización figura el proyecto de ley sobre regularización de documentos, cuya propuesta, según el Codue, podría abrir mecanismos de regularización y reconocimiento de nacionalidad al margen de las disposiciones constitucionales y legales.

La entidad también hizo referencia a los cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional, quienes consideran que la iniciativa podría constituir una amnistía general encubierta.

El Codue recordó que en 2014 fue promulgada la Ley 169-14, que estableció un régimen especial para atender la situación de personas afectadas por las disposiciones relativas al registro civil y la nacionalidad, mediante procedimientos y condiciones definidos por el legislador.

Ante ese escenario, Lacen Custodio llamó a examinar cualquier nueva propuesta relacionada con la nacionalidad y la identidad dominicana bajo criterios de transparencia y respeto al marco jurídico.

La organización reiteró su rechazo a las iniciativas que, a su juicio, puedan contravenir la Constitución y las leyes que regulan la nacionalidad dominicana.

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