Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por su participación en un asalto en el que una mujer fue derribada de su motocicleta y golpeada para despojarla del vehículo, en un hecho ocurrido el 16 de abril de 2024 en el sector Palo Blanco, de Jarabacoa.

La sentencia contra Gustavo Alfonso Pérez del Carmen fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Jarabacoa, integrado por las juezas Lucrecia Rodríguez, Bionny Zayas y Mileidy Sánchez, luego de evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

De acuerdo con la acusación, Pérez del Carmen actuó junto a Juan Agustín Hernández, conocido como Ángel, Turan o Duran, quien permanece prófugo. Ambos se desplazaban en una motocicleta cuando interceptaron a la víctima, alrededor de las 10:25 de la noche.

El expediente establece que Hernández se desmontó del vehículo, derribó a la mujer y la golpeó a patadas en el abdomen y otras partes del cuerpo. Mientras ocurría la agresión, Pérez del Carmen le gritaba: "Dale un tiro, para que floje la llave", según la relación de los hechos presentada por el órgano acusador.

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La mujer consiguió escapar y los asaltantes se llevaron su motocicleta Yamaha, modelo T110C, de color azul.

El certificado médico legal número 2024-201 documentó que la víctima sufrió un trauma cerrado de abdomen, además de lesiones en la pierna y el tobillo izquierdos, incluido un esguince en esta última zona.

La motocicleta fue recuperada en Jarabacoa

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el asalto, cuyas grabaciones fueron incorporadas a las investigaciones. Según el Ministerio Público, durante las pesquisas también se vinculó a los dos hombres con otros hechos delictivos en los que las víctimas habrían sido golpeadas.

Pérez del Carmen fue arrestado en mayo de 2024. La motocicleta sustraída había sido recuperada por la Policía Nacional el 29 de abril de ese año, luego de ser abandonada en la localidad de El Salto, en Jarabacoa. El expediente atribuye el abandono del vehículo a Hernández.

La acusación fue instrumentada por la fiscal Viviana Mena Paulino, titular de la Fiscalía de Jarabacoa, mientras que el fiscal litigante Juan Enmanuel Escoto presentó las pruebas durante el juicio.

El Ministerio Público había solicitado una condena de 30 años de prisión. Sin embargo, el tribunal impuso 20 años a Pérez del Carmen.

La acusación incluyó violaciones a varios artículos del Código Penal dominicano relacionados con asociación de malhechores, golpes y heridas, robo agravado y otras circunstancias del hecho.