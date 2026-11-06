La participación de las energías renovables en la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) alcanzó el 36.3 % al cierre de 2025, equivalente a 2,416.76 megavatios (MW), de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Dentro de las fuentes renovables instaladas, la energía solar tuvo la mayor participación, con un 54.73 %, seguida de la hidroeléctrica, eólica y biomasa.

La ONE destacó que la capacidad instalada de generación renovable ha experimentado un crecimiento en los últimos años, al pasar de 23.5 % en 2020 a 36.3 % en 2025, con un incremento particularmente significativo a partir de 2023, cuando alcanzó el 29.5 %.

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Sin embargo, la generación eléctrica del país todavía depende mayoritariamente de fuentes no renovables. Durante 2025, el 80 % de la matriz de generación estuvo sustentada en estas fuentes, frente a un 20 % correspondiente a energías renovables.

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El gas natural encabezó la matriz de generación eléctrica, con un 39 %, seguido del carbón, con 28.7 %, y el fuel oil número 6 y número 2, con 12.3 %. En tanto, la energía solar representó un 9 %, la hidroeléctrica un 5.6 %, la eólica un 4.5 % y la biomasa un 0.9 %.

En cuanto a la generación renovable, los datos muestran una tendencia de crecimiento, al pasar de 190.8 GWh en 2020 a 272.9 GWh en 2025. Durante ese último año, la energía solar aportó el 45.1 % de la generación proveniente de fuentes renovables.

Por provincias, Peravia registró la mayor generación de energía renovable del país en 2025, con una participación del 14.6 % del total nacional.

Asimismo, la demanda energética nacional continuó aumentando, al pasar de 6,296.68 kilotoneladas equivalentes de petróleo (Ktep) en 2020 a 8,268.24 Ktep en 2024. Durante ese mismo período, el consumo de energía renovable pasó de 601.48 a 710.07 Ktep.

Los indicadores forman parte de una infografía sobre energía sostenible publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), correspondiente a octubre de 2026, que presenta el comportamiento de la matriz energética dominicana y la evolución de las fuentes renovables.

Energías renovables lideran crecimiento del suministro mundial de energía en 2025

En junio de este año se publicó que la energía solar aportó el 71 % del incremento registrado en las fuentes renovables, que por primera vez, fuera de un período de recesión, se convirtieron en el principal motor de crecimiento del suministro energético global.

Las energías renovables se convirtieron en la mayor fuente de crecimiento del suministro total de energía a nivel mundial durante 2025, por primera vez fuera de un período de recesión económica, impulsadas principalmente por la energía solar, que representó el 71 % de ese incremento.

Así lo establece el informe Revisión de la Energía Mundial, divulgado en junio de este año por el Instituto de Energía, con sede en Londres, que analiza el comportamiento de los mercados y las principales fuentes energéticas a escala global.

De acuerdo con el informe, el suministro total de energía (TES, por sus siglas en inglés) registró un crecimiento de 1.7 % en 2025. Asimismo, todas las principales fuentes de energía alcanzaron máximos históricos por segundo año consecutivo.

En cuanto al comportamiento regional, Europa experimentó un crecimiento del 7 % en la generación de energías renovables, mientras que Estados Unidos registró un aumento del 28 % en la energía solar, frente al 3 % correspondiente a la energía eólica.

El Instituto de Energía es un organismo profesional de alcance mundial que agrupa a especialistas y actores del sector energético, y cuyos informes ofrecen indicadores sobre las tendencias de producción, consumo y transformación de la matriz energética internacional.

Generación eléctrica en RD aumenta 5 % durante enero de 2026

El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) registró una generación de 1,797 gigavatios hora (GWh) en enero de 2026, para un crecimiento de 5 % respecto al mismo mes del año anterior.

Según el boletín del subsector eléctrico, el país contaba con una capacidad instalada de 7,054 megavatios (MW), mientras que las energías renovables representaron el 21.92 % de la generación total, frente al 78.08 % aportado por fuentes térmicas convencionales.

El informe también destaca que la generación distribuida mediante el programa de medición neta alcanzó una capacidad instalada de 563 MWp.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más