La Policía Nacional apresó por separado a cinco personas acusadas de participar en distintos casos de estafa y extorsión que superan los RD$1.8 millones, mediante operaciones realizadas a través de redes sociales y WhatsApp.

Los detenidos fueron identificados como María Hanai Nicacio Custodio, Katerine Yand Destine, Juan Pablo Junior Liriano Lara, Jhonn Elizon Bisonó Ramírez y Milton José Ferreyra Adames. Todos quedaron bajo el control del Ministerio Público por su presunta vinculación con infracciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Entre los casos figura el de Nicacio Custodio, arrestada en Santo Domingo Oeste, señalada por presuntamente recibir RD$1,383,670, suma que habría transferido posteriormente a terceros y retirado en efectivo.

En el Distrito Nacional fue detenida Destine, acusada de recibir una transferencia de RD$210,750, producto de una supuesta oferta fraudulenta de empleos desde casa y propuestas de inversión con ganancias ficticias.

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Otro de los casos ocurrió en San Cristóbal, donde Liriano Lara fue apresado por su presunta participación en una extorsión mediante WhatsApp. Según la investigación, amenazaba a la víctima con divulgar imágenes íntimas, luego de obtener RD$150,000.

En Santiago, las autoridades detuvieron a Bisonó Ramírez por un caso de suplantación de identidad. La víctima habría depositado RD$33,600 al creer que ayudaba a un familiar residente en Estados Unidos a retirar un envío.

También fue arrestado Ferreyra Adames, señalado por recibir RD$23,000 mediante una supuesta venta de un iPhone 14 Pro Max que nunca fue entregado.

La Policía Cibernética informó que mantiene las labores de rastreo e investigación de estos hechos, mientras los cinco detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

Los arrestos fueron ejecutados por la Dirección de Área de Policía Cibernética en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Santiago.