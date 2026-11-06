Luis Peña Cedeño, Pilar Irene Medina Trinidad de Dotel y José Ramón Quezada Carmona recibieron condenas de entre dos y cinco años de prisión por parte de la Corte de Apelación, que revisó los recursos presentados contra la sentencia del Caso Gavilán, sobre una presunta red dedicada a alterar y eliminar antecedentes penales.

En su decisión, el tribunal acogió parcialmente los recursos de apelación de Peña Cedeño y Medina Trinidad de Dotel, rechazó el de Quezada Carmona y acogió el presentado por Víctor Gilberto Mercedes Gómez, a quien absolvió al considerar que no se había establecido una formulación precisa de los cargos en su contra.

Condenas y condiciones de cumplimiento

La corte condenó a Luis Peña Cedeño a dos años de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario, y al pago de una multa de RD$40,000.

En tanto, Pilar Irene Medina Trinidad de Dotel deberá cumplir una pena de cinco años de prisión, de los cuales tres serán bajo arresto domiciliario y los dos restantes quedarán suspendidos condicionalmente. También deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.

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Entre las condiciones para la suspensión de la pena, la imputada deberá permanecer en el domicilio declarado ante el tribunal, notificar cualquier cambio de dirección al juez de ejecución de la pena, abstenerse de viajar al extranjero y no portar armas.

La misma pena de cinco años fue impuesta a José Ramón Quezada Carmona, con tres años bajo arresto domiciliario y dos suspendidos condicionalmente. Además, deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público y cumplir las mismas restricciones establecidas por el tribunal.

La decisión advierte a ambos imputados que, si incumplen las condiciones impuestas durante el período de suspensión, deberán cumplir los dos años de prisión que les fueron suspendidos.

Por otra parte, el tribunal ordenó el cese de cualquier medida de coerción contra Víctor Gilberto Mercedes Gómez y lo eximió del pago de las costas penales.

En cuanto a las costas del proceso, mantuvo la condena impuesta a Peña Cedeño y Quezada Carmona, mientras que declaró de oficio las correspondientes a Medina Trinidad de Dotel.

Caso Gavilán: una presunta red de corrupción

El Caso Gavilán investiga una presunta estructura de corrupción que, según el Ministerio Público, cobraba entre RD$ 8,000 y RD$30,000 para eliminar o modificar antecedentes penales y órdenes de arresto en los sistemas de las autoridades.

De acuerdo con la acusación, la red habría realizado más de 16,000 alteraciones. La investigación dio lugar a una operación ejecutada en agosto de 2023, que culminó con 12 arrestos, y a la presentación de una acusación formal en julio de 2024.

En agosto de 2025, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la sentencia de primera instancia, contra la cual varios de los imputados interpusieron recursos de apelación.