República Dominicana conmemora este viernes 6 de noviembre el 182 aniversario de la proclamación de su primera Constitución, un acontecimiento ocurrido en 1844 en San Cristóbal y que marcó el inicio de la organización jurídica e institucional del Estado surgido tras la independencia nacional.

La primera Carta Magna fue proclamada el 6 de noviembre de 1844, meses después de que se anunciara la separación de Haití, el 27 de febrero de ese mismo año. Su aprobación respondió a la necesidad de establecer las normas fundamentales para organizar el nuevo país, definir las atribuciones de sus autoridades y determinar cómo funcionarían los poderes públicos.

El documento, conocido también como la Constitución de San Cristóbal, estableció que la República Dominicana sería una nación libre, independiente y soberana, organizada bajo un gobierno civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable.

Constitución dominicana – la primera Carta Magna. 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal. Foto: Fuente externa.

¿Qué estableció la primera Constitución dominicana?

La Constitución de 1844 definió la estructura del Estado y dispuso la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También abordó aspectos relacionados con el territorio nacional, la ciudadanía, la organización política y los derechos civiles.

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Sin embargo, su aprobación estuvo marcada por las tensiones políticas de los primeros meses de vida republicana. Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 210, que otorgaba amplias facultades al presidente Pedro Santana durante el período de guerra y mientras no se firmara la paz.

Esa disposición reflejó las contradicciones entre los principios republicanos establecidos en el texto y las atribuciones extraordinarias que se concedieron al Poder Ejecutivo.

San Cristóbal, Cuna de la Primera Constitución de la República Dominicana.

¿Por qué se proclamó en San Cristóbal?

La primera Constitución fue proclamada en San Cristóbal, municipio que quedó vinculado a este acontecimiento histórico y que es reconocido como la cuna de la Constitución dominicana.

Allí sesionó la Asamblea Constituyente encargada de redactar y aprobar el documento. La elaboración de la Carta Magna se produjo en un momento en que el país necesitaba establecer las reglas para el funcionamiento de sus instituciones después de alcanzar la independencia.

¿Desde cuándo se celebra el Día de la Constitución?

Aunque la primera Constitución fue proclamada en 1844, la celebración anual del Día de la Constitución se estableció en 1943, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La iniciativa surgió de una propuesta del propio Trujillo, quien planteó instituir una jornada anual de actos cívicos cada 6 de noviembre para conmemorar la proclamación de la primera Carta Magna. La propuesta fue aprobada por el Congreso Nacional.

Por tanto, deben distinguirse dos momentos: la proclamación de la primera Constitución, ocurrida en 1844, y el establecimiento de la conmemoración anual, instituida casi un siglo después.

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¿Cuándo será el feriado por el Día de la Constitución en 2026?

Este año, el aniversario corresponde al viernes 6 de noviembre, pero el descanso laboral fue trasladado al lunes 9, conforme a la Ley 139-97 sobre el traslado de los días feriados.

El Ministerio de Trabajo reiteró que el viernes 6 será laborable y que el feriado se aplicará el lunes 9 de noviembre. La fecha histórica de la proclamación, sin embargo, permanece el 6 de noviembre.

La conmemoración recuerda el nacimiento del orden constitucional dominicano y la aprobación del documento que estableció las primeras reglas para organizar el Estado independiente.

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