El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The Met) anunció la temática de su próxima exposición del Costume Institute, que acompañará la Met Gala 2027 y llevará por título "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday" (Extraordinario: la moda y la poética de lo cotidiano)

La propuesta busca explorar cómo los diseñadores pueden transformar prendas habituales y materiales de uso común en piezas de expresión artística, mediante técnicas de confección, experimentación y creatividad. La exposición incluirá desde jeans, camisetas y abrigos acolchados hasta materiales como papel, plástico y metal.

De acuerdo con el comunicado del museo, la muestra examinará cómo las prendas que forman parte de la vida diaria adquieren nuevos significados cuando son reinterpretadas por diseñadores. También abordará la relación entre la moda, la identidad, los recuerdos y las experiencias personales asociadas a la vestimenta.

La exposición estará organizada en dos secciones principales: «Familiar Forms» (Formas familiares), dedicada a la reinvención de prendas tradicionales como pantalones vaqueros, camisetas, sudaderas y chaquetas; y "Common Matter" (Materia común), que explorará las posibilidades creativas de materiales y objetos cotidianos.

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Pasarela de la Met Gala. Fuente externa.

El proyecto estará bajo la dirección curatorial de Andrew Bolton, responsable del Costume Institute, quien explicó que las prendas comunes pueden conservar recuerdos, hábitos y vínculos personales. La intención es invitar al público a descubrir las posibilidades creativas que existen en los elementos que utiliza diariamente.

La nueva propuesta también dará espacio a prácticas como el reciclaje, la reutilización y la transformación de materiales, con el propósito de reflexionar sobre el consumo, el valor que se atribuye a la ropa y las responsabilidades relacionadas con su producción y desecho.

La Met Gala 2027 se celebrará el lunes 3 de mayo en Nueva York, mientras que la exposición abrirá sus puertas al público el 9 de mayo y permanecerá disponible hasta el 9 de enero de 2028. Los detalles adicionales sobre el evento serán anunciados posteriormente.

Una temática que divide opiniones en el mundo de la moda

El anuncio ha generado reacciones divididas entre periodistas especializados, seguidores de la moda y usuarios de las redes sociales. Mientras algunos consideran que la propuesta representa una oportunidad para explorar nuevas formas de expresión artística, otros cuestionan si las prendas cotidianas ofrecen suficiente atractivo para una de las citas más importantes de la industria.

Entre las voces que han defendido el concepto figura Andrew Bolton, curador del Costume Institute, quien explicó que buscaba una exposición tan desafiante, provocadora y hermosa como la propuesta anteriormente prevista sobre John Galliano. En declaraciones a Vogue, expresó: "Quería que fuera tan desafiante, tan provocadora y tan hermosa como habría sido una exposición de John". También defendió el valor de la sencillez al afirmar: "Los gestos discretos encierran mucho más significado que los gestos llamativos".

Bolton también explicó que su interés está en cómo las personas experimentan la ropa en su vida diaria, a través de los hábitos, el tacto, el movimiento y las sensaciones. Desde esa perspectiva, considera que regresar a prendas y materiales conocidos puede abrir nuevas posibilidades creativas y cuestionar el valor que se atribuye a los objetos.

En contraste, la periodista Camille Bois-Martin, de la revista Numéro, cuestionó la claridad del concepto y consideró que las imágenes utilizadas por el museo para presentar la exposición no permiten distinguir con suficiente precisión la idea que se desarrollará. En su análisis, publicado el 5 de noviembre, también recogió comentarios de usuarios que ironizaron sobre la posibilidad de que los invitados terminen asistiendo con camisetas blancas y pantalones vaqueros.

Entre las reacciones críticas compartidas en la publicación del museo aparecen comentarios como: "Entonces, ¿la temática consiste en cómo transformamos las telas en ropa? ¿Eso es lo que tendremos en lugar de Galliano?" y "Deberían llamarla sobras" (traducciones del francés). Otros usuarios, por el contrario, consideran que la propuesta tiene potencial para demostrar que la creatividad y el trabajo artesanal no dependen necesariamente de la extravagancia de una prenda.

La discusión también gira en torno a las expectativas que despierta la Met Gala, conocida por sus atuendos elaborados y apuestas visuales que suelen captar la atención internacional. Para algunos seguidores, la nueva temática podría limitar la espectacularidad de la alfombra roja, mientras que otros esperan que los diseñadores encuentren maneras innovadoras de convertir elementos cotidianos en creaciones de alta costura.

La negativa de John Galliano a ser el tema de la Met Gala

La nueva exposición llega después de que quedara sin efecto el proyecto inicialmente anunciado por el Costume Institute para 2027, titulado "John Galliano: Horizons", dedicado a la trayectoria del diseñador británico. Según informó Rolling Stone en Español, Galliano confirmó el 2 de septiembre de 2026, a través de Instagram, que la exhibición no se realizaría, luego de que resurgieran las críticas por sus declaraciones antisemitas y ofensivas contra la comunidad asiática, realizadas en 2011.

Diseñador de modas John Galliano. Fuente externa.

En su pronunciamiento, el diseñador volvió a disculparse por el daño causado y reconoció que una exposición en su honor podría resultar dolorosa para algunas personas. Anna Wintour, exeditora de Vogue y figura vinculada al Costume Institute, respaldó la decisión y la calificó de valiente y correcta. La controversia se remonta a un episodio ocurrido en París que provocó su salida de Dior y una condena por delitos de odio en Francia.