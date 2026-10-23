La directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, expresó el respaldo de esa organización al proyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, al considerar que su aprobación permitiría fortalecer las políticas públicas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Caram sostuvo que enfrentar esta problemática requiere más que perseguir y sancionar a los agresores, pues también es necesario desarrollar una respuesta integral que involucre al Estado y a la sociedad, con mecanismos de prevención, detección temprana y evaluación de resultados.

Indicó que la iniciativa contempla herramientas jurídicas e institucionales para establecer políticas públicas sostenidas, cuya efectividad dependerá de su aprobación, una reglamentación rigurosa y la asignación de recursos presupuestarios suficientes.

La ejecutiva señaló que, históricamente, gran parte de las acciones contra la violencia de género han dependido de iniciativas dispersas de organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional y autoridades comprometidas con la causa, lo que ha provocado diferencias en la cobertura territorial y dificultades para garantizar su continuidad.

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En ese sentido, valoró que el proyecto establezca responsabilidades para distintas instituciones estatales, más allá del sistema de justicia, a fin de incorporar la prevención de la violencia de género como parte de las políticas públicas.

También destacó las obligaciones previstas para el sistema de salud en materia de detección temprana y atención a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, incluso cuando no hayan presentado una denuncia penal.

Caram explicó que los centros de salud pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación oportuna de estos casos, para lo cual consideró necesario contar con personal capacitado, protocolos de atención especializada, garantías de confidencialidad y mecanismos seguros de referencia y acompañamiento.

La directora ejecutiva de Profamilia afirmó que la violencia de género responde a patrones estructurales vinculados con la desigualdad, por lo que entiende que no puede prevenirse únicamente mediante normas penales.

A su juicio, la Ley Mirabal permitiría intervenir sobre las condiciones sociales que favorecen la aparición y reproducción de la violencia, mediante políticas estatales coordinadas y sostenidas.

Profamilia es una organización privada sin fines de lucro fundada en 1966, dedicada a la salud sexual y reproductiva, la prevención y atención de la violencia de género y la promoción de los derechos humanos.

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