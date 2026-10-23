La Policía Nacional apresó a un hombre de 27 años señalado como presunto responsable de decapitar a otro de 68 años, en un hecho ocurrido la mañana de este viernes en la comunidad Mata San Juan, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

El detenido fue identificado como Nelfi Martínez, mientras que la víctima es Juan José Almánzar, de 68 años, según informó la institución del orden.

La Policía indicó que el arresto se produjo poco después del suceso, tras la intervención de agentes que lo apresaron en flagrante delito.

Miembros de la Subdirección de Investigación Criminal (DICRIM) profundizan las pesquisas para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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