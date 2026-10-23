Un joven dominicano de 20 años fue asesinado en Savannah, ciudad del estado de Georgia, Estados Unidos, presuntamente por un exempleado de la empresa de mudanzas donde trabajaba, quien había sido despedido horas antes del crimen.

La víctima fue identificada como Saúl Gabriel García Santos, quien se desempeñaba como gerente de operaciones de la compañía. El presunto responsable es Raymond Green, de 40 años, según reportes de medios locales.

El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre de 2026. De acuerdo con las informaciones publicadas, Green abandonó la empresa tras ser despedido, pero regresó horas después, cuando el joven se encontraba solo en las instalaciones.

Según las versiones recogidas por medios de Georgia, el hombre habría amenazado a Saúl con un arma y lo obligó a subir a uno de los camiones de la compañía. Posteriormente, a menos de una milla de distancia, dejó al joven a la orilla de una vía y huyó del lugar.

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Hasta el momento, no se ha precisado si el disparo que le causó la muerte al dominicano se produjo dentro o fuera del vehículo.

Green se entregó a las autoridades de Savannah al día siguiente y enfrenta cargos por homicidio y agresión agravada, de acuerdo con los reportes sobre el caso.

Las investigaciones también señalan que el acusado tenía al menos cuatro detenciones previas. Sin embargo, las autoridades continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen.

Familiares claman por justicia

Tras la muerte de Saúl Gabriel García Santos, sus familiares han recurrido a las redes sociales para exigir justicia y pedir que el caso no quede impune.

En una publicación en Instagram, un familiar describió al joven como una persona trabajadora y responsable, con sueños y metas por cumplir.

“Mi sobrino Saúl Gabriel García Santos tenía apenas 20 años. Era un joven trabajador, responsable, con sueños, metas y toda una vida por delante. Su vida fue arrebatada de una manera cruel e injusta”, expresó.

La familia también difundió un enlace a una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y los honorarios legales relacionados con el caso. El funeral del joven se realizó el viernes 16 de octubre.

“Nada nos devolverá a Saúl. Nada podrá borrar el dolor que su partida ha dejado en nuestra familia. Pero queremos que se haga justicia y que su muerte no quede impune”, manifestó el familiar en el mensaje.

“Saúl tenía apenas 20 años. Merecía vivir, cumplir sus sueños y regresar a casa”, agregó.

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