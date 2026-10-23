En 2014, una mujer caminaba de regreso a su casa cuando otro hombre la interceptó y le lanzó una sustancia corrosiva. El ataque, según el expediente del Ministerio Público, fue encargado por su expareja, Cándido Fausto Félix Abreu Corona, quien no habría aceptado el fin de una relación de diez años.

La mujer había decidido terminar la relación en 2010 debido a los abusos físicos y psicológicos que, según la acusación, sufría. La ruptura no puso fin al hostigamiento. Cuatro años después, el hombre habría contratado a otra persona para desfigurarle el rostro y el cuerpo.

Por ese hecho, Abreu Corona fue condenado a 20 años de prisión como cómplice. Ahora, después de permanecer fuera de la cárcel por razones de salud, deberá regresar al centro penitenciario La Concepción, en La Vega.

El Ministerio Público informó que lo arrestó en esa provincia mediante una orden judicial, luego de que el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega rechazara una nueva solicitud de excarcelación presentada por su defensa.

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El tribunal rechazó renovar su excarcelación

La decisión judicial establece que Abreu Corona debe cumplir los 12 años, siete meses y 16 días que le restan de condena. Su fecha de liberación definitiva fue fijada para el 25 de abril de 2039.

Al evaluar la solicitud, el tribunal examinó informes médico-periciales y escuchó las declaraciones del condenado y de su garante.

Los documentos acreditan que presenta una condición oncológica que requiere seguimiento y atención especializada. Sin embargo, el tribunal concluyó que las pruebas no demostraban que padeciera una enfermedad terminal ni una condición clínica incompatible con su permanencia en prisión.

La resolución también dispone que reciba atención médica continua, en cumplimiento del principio de humanización de la pena.

La captura fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), dirigida por la fiscal Andry De los Santos, para hacer efectiva la orden de reingreso al centro penitenciario.

De 30 a 20 años de prisión

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó inicialmente a Abreu Corona a 30 años de prisión en noviembre de 2021.

En 2022, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago acogió parcialmente un recurso de apelación y redujo la pena a 20 años, al establecer su responsabilidad como cómplice.

Según el expediente del Ministerio Público, el ataque fue planificado después de que la mujer decidiera poner fin a una relación de una década. El hombre contratado para ejecutar la agresión también fue procesado por el caso.

El arresto de Abreu Corona permite ejecutar la decisión que ordena su retorno a prisión, mientras deberá recibir la atención médica que requiere su condición.

Detrás del proceso judicial permanece la historia de una mujer que, según la acusación, intentó salir de una relación marcada por la violencia y sufrió un ataque que buscaba desfigurarla. El caso llegó a los tribunales y derivó en una condena cuya ejecución deberá continuar ahora bajo las condiciones dispuestas por la justicia.

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