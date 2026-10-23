El presidente Luis Abinader supervisó los trabajos de construcción de un sistema de drenaje pluvial de aproximadamente tres kilómetros en la avenida Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional, una obra financiada con recursos de la renegociación del contrato con Aerodom y destinada a reducir las inundaciones que afectan esta vía durante las lluvias.

El proyecto contempla la construcción de un túnel subterráneo de cinco metros de diámetro y a más de 10 metros de profundidad, que conducirá las aguas pluviales captadas en la superficie hasta el mar Caribe, en el área de Manresa.

Abinader recibió explicaciones del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y de los ingenieros responsables sobre el diseño de la infraestructura, los métodos de construcción y el avance de los trabajos.

Estrella explicó que el sistema permitirá mejorar el drenaje de la avenida Luperón y conectar sectores aledaños, incluidos puntos de Herrera y la avenida Anacaona. Para acelerar la ejecución, los trabajos se desarrollan en varios frentes simultáneos.

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El funcionario indicó que la construcción se realiza mediante una máquina fresadora especializada, que perforará el subsuelo para abrir la galería por donde circularán las aguas de lluvia. Precisó que el tiempo necesario para completar la obra dependerá de las condiciones del terreno que se encuentren durante la excavación.

La primera etapa comprende el tramo entre el entorno de la Plaza de la Bandera y el malecón. En una fase posterior, se contempla extender el sistema hacia otros puntos de la capital para ampliar la capacidad de captación y conducción de las aguas pluviales.

Las autoridades indicaron que el conducto estará destinado exclusivamente a aguas de lluvia, no a aguas residuales.

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