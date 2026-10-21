El presidente de la República, Luis Abinader Corona, informó que el Gobierno ha utilizado el 35 % de los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) en 2024.

El mandatario ofreció la información durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, junto a la Comisión de Veeduría, para presentar el primer informe oficial sobre la ejecución y el destino de esos recursos.

El primer mandatario dijo que el ministro de Obras Públicas explicaría en detalle las obras en las que se han invertido los fondos.

Durante el encuentro, Abinader destacó que este ejercicio responde a la política de transparencia del Estado y permite a la ciudadanía conocer el avance de las intervenciones urbanas y viales.

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"En ejercicio de la política de transparencia del gobierno dominicano, hoy damos los informes de los recursos captados por la negociación de Aerodom en el año 2024, supervisados rigurosamente por una comisión independiente", expresó el jefe de Estado al iniciar su alocución.

Detalles de las intervenciones

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, detalló el estatus financiero y físico de los proyectos prioritarios que buscan descongestionar el tráfico vehicular en la capital y zonas colindantes.

Dentro de las soluciones viales está la avenida Independencia. La obra ya fue entregada y requirió una inversión de 2,558 millones de pesos, facilitando la conexión hacia la autopista 6 de Noviembre y la región sur.

También habló del desnivel de la Plaza de la Bandera, proyecto inaugurado con una inversión de 3,350 millones de pesos, mejorando la fluidez en la intersección de la avenida Luperón y la 27 de Febrero, prescindiendo de semáforos y desahogando el tránsito.

Obras no terminadas

El ministro Estrella afirmó que hay varias obras que aún no están en construcción, pero están contempladas dentro del presupuesto.

El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Presidencia, José Ignacio Paliza, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y otros miembros del gobierno en rueda de prensa.

​Entre estas se encuentra el drenaje de la avenida Luperón, una obra de responsabilidad social y de complejidad técnica que contempla una primera etapa de 2,400 millones de pesos y una segunda de 5,300 millones de pesos, con un rendimiento actual de avance de cinco metros diarios mediante tunelación.

Se refirió también a la "‎solución vial de la avenida República de Colombia", que contempla una inversión total de 11,400 millones de pesos, abarcando la construcción de trincheras, un puente sobre el arroyo Hondo y un nuevo parque metropolitano de 24,000 metros cuadrados. Su ejecución total está prevista para finalizar en diciembre de 2027, con aperturas parciales en tramos clave durante el próximo año.

​El puente basculante de Santo Domingo es una obra adjudicada bajo la tipología Brickell por un monto aproximado de 4,500 millones de pesos está diseñada para ejecutarse en un plazo de 24 meses como relevo del actual puente flotante.

​Y el paso a desnivel en la avenida Charles de Gaulle es la solución que conectará Sabana Perdida con La Victoria, con un presupuesto de 1,300 millones de pesos y un tiempo estimado de ejecución de 18 meses.