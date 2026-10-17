La Comisión Aeroportuaria presentó a los ejecutivos de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) a los integrantes de la comisión de veedores que supervisará la ejecución de las obras contempladas en el Plan de Inversión Extraordinario de la empresa concesionaria.

La comisión estará presidida por Ricardo Canales e integrada por Sicilio Espinal Espina, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario; Julio Suero Marranzini y Cirse Almanzar.

La designación se realizó mediante la Resolución núm. 6989, emitida por la Comisión Aeroportuaria el 6 de agosto de 2026. El equipo tendrá a su cargo supervisar, fiscalizar y dar seguimiento a las obras incluidas en el plan, tanto en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), como en los demás aeropuertos concesionados a AERODOM.

Según la resolución, los veedores deberán presentar informes periódicos al pleno de la Comisión Aeroportuaria sobre el avance físico y financiero de los proyectos, además de formular las observaciones y recomendaciones que consideren pertinentes.

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La presentación estuvo encabezada por el ministro de Obras Públicas y presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella, junto al director ejecutivo del Departamento Aeroportuario y secretario de la comisión, Mérido Torres Espinal.

También participó el director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Manuel Abad García Lithgow.

Durante el encuentro, los integrantes de la comisión recibieron documentos con antecedentes e información de soporte para el desempeño de sus funciones de supervisión y fiscalización.

Por AERODOM asistieron su director ejecutivo, Cyril Girot; el director técnico, Nicolás Brousse; el director de Desarrollo de Negocios, Carlos Núñez; y el director de Comunicaciones, Luis José López.

Supervisan obras en el Aeropuerto Internacional de Las Américas

Esta semana, las autoridades realizaron un recorrido por las obras en ejecución en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, incluidas las áreas destinadas a la construcción de una nueva terminal y la pista de aterrizaje, que se encuentra en proceso de pavimentación.

Durante la visita, verificaron los avances de los trabajos vinculados con la modernización y ampliación de la infraestructura aeroportuaria.

La comisión de veedores tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a las inversiones y reportar al pleno de la Comisión Aeroportuaria el desarrollo de los proyectos, conforme a las atribuciones establecidas en la resolución que dispuso su designación.

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