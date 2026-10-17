El orden de las mayores economías de América Latina ha cambiado en más de seis décadas. Brasil conserva el primer lugar, México desplazó a Argentina al segundo puesto y Colombia avanzó del sexto al cuarto, mientras República Dominicana pasó del duodécimo al octavo lugar.

La clasificación difundida por el economista José Manuel Puente, contrasta el producto interno bruto (PIB) nominal de los países en 1960 con las proyecciones para 2026. Los datos muestran cambios en el tamaño relativo de las economías de la región, aunque no equivalen, por sí solos, a una medición del bienestar de sus habitantes.

En 1960, Brasil encabezaba la lista con un PIB de US$ 17,000 millones, seguido de Argentina, con US$ 15,900 millones, y México, con US$ 13,000 millones. Venezuela ocupaba el cuarto lugar, con US$ 7,700 millones, mientras Chile completaba los primeros cinco puestos, con US$ 4,200 millones.

Para 2026, las cifras compartidas sitúan a Brasil en US$ 2.64 billones y a México en US$ 2.12 billones. Argentina aparece en el tercer lugar, con US$ 690,000 millones, seguida de Colombia, con US$ 540,000 millones, y Chile, con US$ 410,000 millones.

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Las mayores economías de América Latina han cambiado considerablemente desde 1960.

Brasil sigue encabezando la región después de más de seis décadas, mientras que México desplazó a Argentina del segundo lugar.

Entre los cambios más destacados, Colombia pasó del sexto al cuarto puesto, superando a Chile, mientras que Perú avanzó del séptimo al sexto lugar.

El caso más llamativo es Venezuela, que cayó del cuarto al puesto 12 por debajo de Guatemala. Uruguay también perdió posiciones, pasando del décimo al decimocuarto lugar, aunque en PIB percápita supera a la mayoría.

La comparación utiliza el PIB nominal en dólares corrientes, con datos históricos de 1960 y proyecciones del FMI para 2026. Estas cifras no están ajustadas por inflación…





República Dominicana sube cuatro posiciones

Uno de los cambios destacados para el país es el avance de República Dominicana en la clasificación regional. En 1960 ocupaba el puesto 12, con un PIB nominal de US$ 700 millones. Para 2026, la proyección compartida por Puente asciende a US$ 140,000 millones, cifra que la sitúa en el octavo lugar.

En términos nominales, el valor proyectado para 2026 equivale a 200 veces el registrado en 1960. Sin embargo, esa multiplicación no significa que la economía haya crecido en esa misma proporción en términos reales, debido a que la comparación no descuenta la inflación ni las variaciones del valor del dólar durante el período.

En la clasificación para 2026, República Dominicana aparece detrás de Ecuador, que ocupa el séptimo lugar con US$ 140,000 millones, y por delante de Puerto Rico y Guatemala, con US$ 130,000 millones cada uno.

Colombia avanza y México desplaza a Argentina

Colombia figura entre los países que ganaron posiciones en la comparación. Pasó del sexto lugar en 1960, cuando su PIB nominal era de US$ 4,000 millones, al cuarto puesto en la proyección para 2026, con US$ 540,000 millones.

Perú también avanzó, del séptimo al sexto lugar. Su PIB nominal pasó de US$ 2,600 millones en 1960 a una proyección de US$ 380,000 millones para 2026.

México, por su parte, desplazó a Argentina del segundo lugar. Mientras en 1960 la economía argentina superaba a la mexicana, con US$ 15,900 millones frente a US$ 13,000 millones, las proyecciones para 2026 sitúan a México en US$ 2.12 billones y a Argentina en US$ 690,000 millones.

Chile se mantiene en el quinto puesto en las dos clasificaciones, aunque queda por debajo de Colombia en la lista de 2026.

Venezuela pierde terreno en el orden regional

Venezuela registra uno de los retrocesos más pronunciados de la comparación. En 1960 ocupaba el cuarto lugar, con un PIB nominal de US$ 7,700 millones. En la clasificación para 2026 aparece en el puesto 11, con US$ 110,000 millones, por debajo de Guatemala.

Uruguay también pierde posiciones: pasa del décimo lugar en 1960, cuando su PIB era de US$ 1,200 millones, al decimotercero en la lista para 2026, con US$ 100,000 millones. El economista señala, además, que el país supera a la mayoría de la región en PIB per cápita, un indicador distinto del tamaño total de la economía.

Costa Rica pasa del decimocuarto al duodécimo puesto, mientras Panamá desciende del decimotercero al decimocuarto. Bolivia ocupa el decimoquinto lugar y Paraguay el decimosexto en la clasificación para 2026.

Honduras figura en el puesto 17, El Salvador en el 18, Haití en el 19 y Nicaragua en el 20, con valores proyectados de US$ 40,000 millones para los tres primeros y US$ 20,000 millones para Nicaragua.

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