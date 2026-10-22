Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), filial de VINCI Airports, designó a Carlos Núñez como director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales, posición desde la que tendrá a su cargo las relaciones gubernamentales y los proyectos inmobiliarios de la empresa.
Núñez cuenta con 20 años de trayectoria en Aerodom, durante los cuales ha ocupado distintas posiciones vinculadas a la atracción de inversiones y al desarrollo de la oferta comercial, según informó la compañía al anunciar su nombramiento.
Aerodom tiene a su cargo la operación de seis aeropuertos estatales dominicanos mediante un contrato vigente hasta 2060.
- Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo.
- Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata.
- Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, en El Catey, Samaná.
- Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, en La Isabela.
- Aeropuerto Internacional María Montez, en Barahona.
- Aeropuerto Doméstico Arroyo Barril, en Samaná.
La empresa ejecuta un programa de inversiones que contempla la construcción de nuevas terminales y pistas, así como el acondicionamiento y la modernización de instalaciones, tecnología y servicios para los usuarios.
VINCI Airports, grupo al que pertenece Aerodom, gestiona 70 aeropuertos en 14 países.
Durante 2025, sus operaciones atendieron a unos 334 millones de pasajeros.
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