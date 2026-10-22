Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), filial de VINCI Airports, designó a Carlos Núñez como director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales, posición desde la que tendrá a su cargo las relaciones gubernamentales y los proyectos inmobiliarios de la empresa.

Núñez cuenta con 20 años de trayectoria en Aerodom, durante los cuales ha ocupado distintas posiciones vinculadas a la atracción de inversiones y al desarrollo de la oferta comercial, según informó la compañía al anunciar su nombramiento.

Aerodom tiene a su cargo la operación de seis aeropuertos estatales dominicanos mediante un contrato vigente hasta 2060.

Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo.

Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata.

Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, en El Catey, Samaná.

Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, en La Isabela.

Aeropuerto Internacional María Montez, en Barahona.

Aeropuerto Doméstico Arroyo Barril, en Samaná.

La empresa ejecuta un programa de inversiones que contempla la construcción de nuevas terminales y pistas, así como el acondicionamiento y la modernización de instalaciones, tecnología y servicios para los usuarios.

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VINCI Airports, grupo al que pertenece Aerodom, gestiona 70 aeropuertos en 14 países.

Durante 2025, sus operaciones atendieron a unos 334 millones de pasajeros.

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