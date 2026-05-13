El consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) informó este miércoles que, durante el primer trimestre de 2026, movilizó 26,985 toneladas métricas de carga aérea, un resultado que superó tanto los registros del período anterior como las proyecciones presupuestarias establecidas para el trimestre.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de las importaciones, que alcanzaron las 14,906 toneladas métricas —equivalentes al 55 % del volumen total transportado—, con un incremento interanual del 13 %. La expansión del comercio electrónico y el dinamismo de los servicios de mensajería expresa y courier continúan siendo los principales motores de la demanda de carga aérea en la República Dominicana.

Exportaciones con alto valor agregado

Las exportaciones totalizaron 12,079 toneladas métricas, con envíos destacados de oro y otros metales preciosos, equipos eléctricos y electrónicos, instrumentos médicos y productos perecederos como tabaco, vegetales orientales, aguacates y mangos.

Full Cargo, el segmento dominante

Por tipo de operación, el segmento Full Cargo concentró el 84 % de la carga movilizada, equivalente a 22,624 toneladas. Amerijet International, Sunrise Cargo, UPS y CargoJet se ubicaron entre los principales operadores del período y, en conjunto, gestionaron cerca del 60 % del volumen total procesado por AERODOM durante el trimestre.

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El AILA, hub logístico del Caribe

El Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez continúa consolidando su posición como la principal terminal aeroportuaria de carga del país y uno de los puntos de conexión logísticos más importantes del Caribe. Su ubicación estratégica, la proximidad a puertos marítimos y zonas francas, y su conectividad con mercados clave de la región y Norteamérica son factores determinantes de ese liderazgo.

Este crecimiento ha sido respaldado por el fortalecimiento del ecosistema logístico y la infraestructura especializada desarrollada en el AILA. La Ciudad de Carga del aeropuerto integra en un solo complejo a los principales actores de la cadena logística aérea, lo que optimiza los procesos y reduce los tiempos operativos.

Asimismo, la nueva terminal de correo expreso de la Dirección General de Aduanas (DGA) —diseñada y construida por AERODOM— ha permitido agilizar el despacho de mercancías, fortalecer la seguridad y mejorar la trazabilidad, particularmente en el contexto del auge del comercio electrónico.

La voz de la dirección

"Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan la fortaleza y competitividad de la plataforma logística aeroportuaria de la República Dominicana. El crecimiento sostenido de la carga aérea, particularmente en las importaciones vinculadas al comercio electrónico y a industrias de alto valor agregado, confirma el rol estratégico de AERODOM como facilitador del comercio y de las cadenas regionales de suministro", expresó Cyril Girot .

Inversión y expansión hacia 2060

AERODOM reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo sus capacidades operativas y logísticas para respaldar el crecimiento de la demanda y posicionar a la República Dominicana como un hub estratégico para el comercio y la conectividad regional.

Como parte de VINCI Airports, el consorcio administra seis aeropuertos estatales en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta el año 2060. La empresa avanza además en la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el AILA, una inversión superior a los US$350 millones que incrementará la capacidad del aeropuerto y contribuirá al fortalecimiento del turismo y la conectividad regional del país.