El anuncio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que serían reajustadas las tarifas del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete), para el periodo 2026-2027, ha generado divisiones y descontento entre los ciudadanos, de acuerdo con los resultados del reciente sondeo realizado por Acento a través de sus distintas plataformas digitales.

A la pregunta "¿Cree que la inflación acumulada justifica el aumento del marbete?", los usuarios expresaron sus posturas en la web principal y las redes sociales del medio.

Diferencia de opiniones según la plataforma

En el portal web Acento.com.do, la postura contra la medida resultó dominante: un 57.89 % de los participantes votó por el "No", rechazando que el incremento del costo de la vida sea un argumento válido para ajustar el impuesto vehicular, mientras que un 38.6 % opinó que "Sí".

Sondeo Acento sobre el marbete. Portal Acento.

De manera similar, en la red social X (anteriormente Twitter), el 63.6 % de las respuestas fue de rechazo, frente a un 36.4 % de los participantes que respaldaron la medida.

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Instagram y el astroturfing

En contraste, los resultados en Instagram (Threads / Stories) mostraron una tendencia inversa: un 89 % de los votantes se inclinó por el "Sí", considerando justificable el ajuste, mientras que apenas un 11 % optó por el "No".

Resultados del sondeo de Acento en Instagram.

El usuario gianellag30 escribió: “La verdad es que subirlo 500 o 1000 al año no es algo que deje a nadie sin carro; cualquier cambio menor siempre duele, pero esto estaba demasiado atrás en comparación con los gastos de auto”.

Otros usuarios también manifestaron su aprobación en la referida red social, siguiendo un patrón similar al astroturfing, una práctica que consiste en presentar como espontáneo un respaldo organizado.

Ajuste de tarifa

El ajuste tarifario anunciado por la DGII contempla un incremento de RD$ 500 y RD$ 1,000 en los montos de renovación. Con este esquema, los vehículos con año de fabricación hasta el 2021 pasan a pagar RD$ 2,000, mientras que los modelos del año 2022 en adelante tributan RD$ 4,000.

Encuesta Acento. X.

La entidad recaudadora argumentó que la medida responde a un reajuste técnico por la inflación acumulada del 58.1 % registrada entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026, periodo durante el cual las tarifas se mantuvieron congeladas.

El proceso de renovación para el periodo 2026-2027 concluye el 31 de enero de 2027. Quienes no completen el trámite dentro del plazo estipulado deberán asumir un recargo de RD$ 2,000 adicional al costo correspondiente del marbete.

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