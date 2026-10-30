A partir del 3 de noviembre de 2026, las personas que viajen por avión hacia Estados Unidos deberán completar y firmar una declaración sanitaria en la que confirmen que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al vuelo.

El requisito fue establecido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) como parte de las medidas para reducir el riesgo de que el virus del ébola llegue a territorio estadounidense mediante los viajes aéreos.

La disposición se aplicará a los pasajeros de vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad. Esto incluye a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y viajeros extranjeros.

De acuerdo con el CDC, la exigencia entrará en vigor a las 11:59 de la noche del 3 de noviembre, hora del este de Estados Unidos. Se aplicará a los vuelos que salgan de un país extranjero hacia territorio estadounidense a partir de ese momento.

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¿El nuevo formulario aplica a los pasajeros que viajen desde República Dominicana?

Sí. La disposición comprende a las personas que aborden vuelos internacionales hacia Estados Unidos desde cualquier país extranjero, por lo que también incluye a quienes viajen desde República Dominicana.

La obligación no depende de la nacionalidad del pasajero ni de que tenga visa, ciudadanía estadounidense o residencia permanente. El criterio establecido por el CDC es que la persona aborde un vuelo internacional con destino a Estados Unidos.

Por tanto, quienes salgan desde aeropuertos dominicanos hacia ese país deberán completar la declaración antes de abordar, aunque no hayan viajado a la República Democrática del Congo.

¿Qué información debes declarar?

El documento exige confirmar, mediante una firma física o digital, que el pasajero no estuvo en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al vuelo hacia Estados Unidos.

El CDC define la declaración como un documento firmado en el que la persona confirma que la información suministrada es verdadera. Puede completarse en papel o mediante un procedimiento electrónico habilitado por la aerolínea.

La responsabilidad de recopilar y conservar el formulario corresponde a las compañías aéreas y a los operadores de aeronaves. La agencia recomienda que el proceso se realice durante el registro o antes del abordaje.

¿Cada pasajero debe completar el formulario?

Sí. Cada persona debe presentar su propia declaración. No es posible completar un solo documento para todos los integrantes de una familia o grupo de viaje.

En el caso de los menores de 18 años, el padre, la madre, el tutor u otra persona autorizada deberá firmar el documento en su nombre.

El CDC también contempla que un familiar, acompañante u otra persona autorizada complete y firme la declaración por un pasajero con una discapacidad que le impida hacerlo por sí mismo.

¿Qué ocurre si no completas la declaración o suministras información falsa?

Las aerolíneas deberán impedir el abordaje de los pasajeros que no hayan completado y presentado la declaración, a menos que tengan una exención otorgada por el Gobierno de Estados Unidos.

Además, quienes proporcionen deliberadamente información falsa o engañosa podrían enfrentar multas y procesos penales, de acuerdo con la legislación estadounidense.

Las compañías aéreas deberán conservar una copia de cada declaración durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo a Estados Unidos y entregarla a las autoridades cuando sea solicitada.

¿El requisito también aplica a quienes solo hacen escala en Estados Unidos?

Sí. La declaración será obligatoria incluso para quienes aterricen en Estados Unidos únicamente para conectar con otro vuelo hacia un tercer país.

Sin embargo, la disposición se limita a los viajes por vía aérea. No aplica a quienes ingresen a Estados Unidos por cruces terrestres o puertos marítimos.

El CDC señala que la medida tiene como propósito reducir el riesgo de introducción del ébola mediante los viajes aéreos. El período de 21 días responde al tiempo máximo de incubación de la enfermedad, es decir, el intervalo entre la exposición al virus y la aparición de síntomas.

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