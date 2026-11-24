El sarampión se está propagando por todo el mundo, obligando a los gobiernos y a los sistemas de salud a hacer frente a una enfermedad mortal que en los países más ricos se consideraba prácticamente eliminada gracias a la vacunación.

Esta semana, EE. UU., Bolivia y México se convirtieron en los últimos países en perder su estatus de países libres de sarampión, tras registrarse una transmisión ininterrumpida de la misma cepa del virus durante al menos 12 meses.

Según expertos, una serie de factores interrelacionados ha impulsado el resurgimiento de una enfermedad contra la que existe una vacuna altamente eficaz desde hace más de 60 años. Entre ellos se incluyen las interrupciones en los programas de vacunación durante la pandemia de la COVID-19; la desinformación y la reticencia frente a la vacunación; los recortes en los servicios de salud desde la crisis financiera y, más recientemente, las drásticas reducciones en la ayuda internacional a los países más pobres.

Uno de los fenómenos más llamativos de los últimos años ha sido el aumento de los casos de sarampión en países de ingresos medios y altos. A principios de año, tanto el Reino Unido como España perdieron su estatus de eliminación, al igual que Canadá unos meses antes.

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Ben Kasstan-Dabush, antropólogo médico y profesor adjunto de salud global y desarrollo en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, señaló que los recortes derivados de las políticas de austeridad en muchos países ricos a partir de 2010 habían coincidido con una disminución de la cobertura de la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola, así como con un aumento de los casos de sarampión. Mencionó los recortes a los programas familiares tanto en el Reino Unido como en Italia.

Más recientemente, la Administración Trump de EE. UU. ha eliminado puestos de trabajo en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ha recortado drásticamente los fondos para los departamentos de salud pública estatales y de los condados, y ha provocado una «fuga de expertos», añadió.

La desinformación es un factor agravante, sugirió. El secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., ha expresado con frecuencia su escepticismo respecto a las vacunas.

«En el momento en que se empieza a socavar el consenso de la manera sistemática en que lo ha hecho la Administración Trump, y luego se desmantela la estructura que sustenta la salud pública, ambos factores se refuerzan mutuamente», dijo Kasstan-Dabush.

Para los sistemas de salud pública sobrecargados, las consecuencias de los brotes de sarampión pueden ser considerables. Heidi Larson, profesora de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y fundadora del Proyecto de Confianza en las Vacunas, señaló que la enfermedad se propaga rápidamente cuando no hay vacunación y requiere una cobertura muy alta de dos dosis, de alrededor del 95 %, para lograr la inmunidad colectiva. Las infecciones por sarampión también causan «amnesia inmunológica», un fenómeno que reduce la inmunidad de los pacientes frente a otros patógenos, añadió.

El aumento de los casos de sarampión refleja la pérdida de confianza en las vacunas en muchos países, añadió Larson. Es preocupante que esto sea particularmente evidente entre las personas de 18 a 34 años, muchas de las cuales ya son padres de niños pequeños o lo serán pronto.

Ephrem Tekle Lemango, director asociado de Salud y jefe de Inmunización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), señaló que sus investigaciones demostraban que los cambios en los calendarios de vacunación o en las obligaciones de vacunarse en los países más ricos pueden tener un fuerte impacto en las naciones en desarrollo, donde los padres suelen citarlos como razones para no vacunar a sus propios hijos.

A nivel mundial, para finales de 2025, el 84 % de los niños recibió una primera dosis de la vacuna contra el sarampión y el 77 % recibió una segunda dosis, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A principios de la década de 2000 se observó un aumento significativo en la cobertura de la primera dosis, que alcanzó un máximo de alrededor del 86 % justo antes del inicio de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, una vez que la crisis se afianzó, las tasas cayeron a entre el 80 % y el 83 %.

Los recortes en los programas de ayuda internacional han complicado aún más la situación, al dificultar que los trabajadores de la salud lleguen a las comunidades de zonas de bajos ingresos. Según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), la ayuda para el desarrollo en el ámbito de la salud se redujo de 49 600 millones de dólares a 39 100 millones de dólares entre 2024 y 2025, lo que representa una disminución del 21 %. En África subsahariana, el recorte fue aún mayor, del 25 %, según los cálculos del IHME.

El año pasado, UNICEF, la OMS y Gavi, la Alianza para las Vacunas, lanzaron una campaña conjunta para llegar a los niños que no habían sido vacunados durante los años de la pandemia de la COVID-19. Sania Nishtar, directora ejecutiva de Gavi, las describió como algunas de las campañas contra el sarampión más grandes de la historia, que abarcaron países como Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo y Afganistán.

Si bien señaló que la desinformación era un «problema creciente», ella dijo que solía variar según el tipo de vacuna. La vacuna contra el sarampión suele tener una gran demanda en las comunidades más pobres porque «ven morir a los niños tras sufrir fiebre y sarpullido, y saben que esta única dosis los protege contra eso», explicó Nishtar.

Mientras los gobiernos y las instituciones de salud hacen frente al resurgimiento del sarampión, deberán introducir cambios urgentes en varios frentes, argumentó Larson. «Una orientación política clara y coherente, la equidad entre las diferentes poblaciones y situaciones, y la participación ciudadana en las decisiones políticas pueden ayudar a cambiar el rumbo».

Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el organismo que esta semana revocó formalmente el estatus de eliminación del sarampión de EE. UU. y otros dos países de las Américas, señaló que, además de reforzar la cobertura de vacunación y reducir las barreras de acceso a los servicios, era importante fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta rápida.

«Es prácticamente seguro que todos los países recibirán al menos a un viajero infectado de sarampión», dijo. Celebró la decisión de los CDC, tomada en agosto, de destinar alrededor de 100 millones de dólares en fondos adicionales para fortalecer la prevención y la respuesta al sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Venezuela y Brasil superaron el revés

Barbosa señaló que Venezuela y Brasil ofrecen ejemplos de cómo se puede superar el revés que supuso perder el estatus de países libres de sarampión en 2018 y 2019, respectivamente.

En Venezuela, por ejemplo, «en colaboración con el Ministerio de Salud y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de entonces, logramos vacunar a 80 millones de niños», dijo. Ambos países recuperaron sus certificados de eliminación aproximadamente cinco años después de haberlos perdido.

Canadá, por su parte, ya ha informado a la OPS de que no ha registrado nuevos casos de sarampión en los últimos dos meses, señaló Barbosa, quien agregó que tenía «mucha confianza» en que EE. UU., México y Bolivia también podrían demostrar, con el tiempo, que el sarampión ya no es endémico.

Para Lemango, de UNICEF, la pérdida del estatus de eliminación es «una llamada de atención» y un recordatorio de que «en cuanto uno se descuida, la enfermedad puede reaparecer».

Y añadió: «La atención constante, la inversión constante y el compromiso político constante hacen que el sarampión desaparezca».

Sarah Neville y Michael Peel. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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