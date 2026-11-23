La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) ofreció su total apoyo al proyecto del INTRANT para poner en marcha la Inspección Técnica Vehicular en el país, y así sacar de circulación a los vehículos que no están en condiciones o no cumplan con los parámetros necesarios para transitar en las vías públicas.

Yris González, directora ejecutiva de ACOFAVE, dijo que más del 50 por ciento de los vehículos regulares que transitan por las calles tiene más de 20 años, mientras que el 70 por ciento de los vehículos de carga tiene más de 15 años.

Aclaró que no se conoce la cantidad de vehículos que salen de circulación cada año, pero si sabemos que por lo menos cada año entran 45 mil vehículos nuevos y 135 mil vehículos usados.

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Informó que hay normas y acuerdos que las autoridades están tratando de poner en marcha, pero que la llegada de Juan Manuel Mendez al INTRANT ha traído una gran esperanza de la reorganización y mejoría del parque vehicular dominicano.

Explicó que en 2025 entraron al país 200 marcas de origen chino a la República Dominicana, y que ya las autoridades han otorgado autorización a 48 empresas, que han sido clasificadas como concesionarios de marcas.

Sin embargo advirtió que el 65 por ciento de los vehículos que entran al país cada año son usados, y que tienen el límite de tener un máximo de 5 años de fabricados, y el otro 35 por ciento son vehículos nuevos traídos por concesionarios.

Dijo que la Inspección Técnica Vehicular “es lo que garantiza la reducción de todas las fatalidades en la República Dominicana”, que tiene una de las tasas más altas de letalidad por accidentes del mundo.

Observó que los datos disponibles indican que el país invierte un 3 por ciento del PIB en reparación y atención de los daños provocados por accidentes, y que el 70 por ciento de los mismos tiene motocicletas involucradas.

Propuso que la Inspección Técnica Vehicular se lleve a cabo de forma transparente, con algún mecanismo que excluya a los concesionarios, a los aseguradores y a otros que pudieran ser juez y parte.

Yris González fue entrevistada por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga cada día por AcentoTV.

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