El Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) inauguraron la renovación del parque José Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, una intervención que abarcó aproximadamente 18,000 metros cuadrados y representó una inversión de RD$96 millones.

El proyecto iniciado hace alrededor de un año incorporó nuevas instalaciones deportivas, áreas recreativas, espacios infantiles inclusivos y mejoras en la infraestructura, la seguridad y el entorno ambiental.

Nuevas instalaciones deportivas y recreativas

Entre las principales incorporaciones figura un parque infantil inclusivo, concebido para facilitar la participación de niños con discapacidad, además de una zona para perros y un gimnasio al aire libre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El espacio también dispone de un área de patinaje, una pista de bicicross y un rocódromo, instalaciones que amplían las posibilidades para la práctica deportiva de niños, adolescentes y adultos.

La remodelación incluyó un anfiteatro para actividades culturales y comunitarias, así como la renovación de los senderos peatonales, las áreas de descanso y el mobiliario urbano.

En materia de iluminación y seguridad, se instalaron luminarias LED de bajo consumo y un módulo de vigilancia equipado con una cámara de 360 grados, colocado por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Recuperación de áreas verdes y accesibilidad

Los trabajos también comprendieron la rehabilitación del paisajismo y de las áreas verdes, con la plantación de 200 árboles nuevos. Según los datos ofrecidos durante la inauguración, el parque cuenta ahora con alrededor de 400 árboles, incluidos los que ya existían antes de la intervención.

A esto se sumó la instalación de puntos limpios para facilitar la disposición adecuada de los residuos y la incorporación de mejoras de accesibilidad.

La intervención busca combinar el uso recreativo y deportivo del espacio con criterios de inclusión y recuperación ambiental, en una zona urbana donde los parques constituyen lugares de convivencia para residentes y visitantes.

Una colaboración público-privada para recuperar parques

La remodelación del parque José Núñez de Cáceres se inscribe en la colaboración que mantienen el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional para recuperar espacios públicos de Santo Domingo.

Entre los parques que ambas instituciones incluyen en su trayectoria de intervenciones figuran Mirador Sur, Las Praderas, Rosa Duarte, Villa Francisca, Velazcasas, Cristo Libre, Jardines Los Cerezos, El Pedregal, Buenos Aires del Mirador y Los Girasoles.

El Banco Popular también informó sobre otros siete parques desarrollados junto con el Gabinete de la Niñez y Adolescencia de la Primera Dama y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estos espacios están ubicados en Moca, Boca Chica, La Vega, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, la Base Aérea de San Isidro y Santiago.

Autoridades presentes en la inauguración

En el acto participaron la primera dama, Raquel Arbaje; el expresidente Hipólito Mejía; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

También asistieron los ministros de Trabajo, Eddy Olivares; Cultura, Roberto Ángel Salcedo; Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre; Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, y Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella.

Por el Banco Popular estuvieron su presidente ejecutivo, Christopher Paniagua; el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable, José Mármol; la vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable, Mariel Bera, y el vicepresidente ejecutivo de Ingeniería, Mantenimiento y Sostenibilidad Energética, José Hernández Caamaño.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más