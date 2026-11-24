La percepción de los dominicanos sobre la situación actual del país está dividida, mientras que las expectativas para los próximos meses reflejan inquietud sobre el rumbo nacional, según los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, correspondiente a noviembre de 2026.

El estudio, realizado entre el 13 y el 16 de noviembre, consultó a 1,200 personas y examinó tanto la valoración de las condiciones actuales como las perspectivas de la población.

Expectativas sobre los próximos meses

Al preguntar cómo consideran que estará el país en los próximos meses, el 39.6 % respondió que la situación empeorará, mientras que el 29.4 % entiende que estará mejor.

Otro 18.7 % considera que permanecerá igual de bien y un 9.7 % cree que seguirá igual de mal. El 2.6 % no supo responder.

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Percepción de la población sobre la situación nacional.

La encuesta también exploró los sentimientos de los ciudadanos frente a la situación del país y del mundo. El 52.8 % manifestó sentimientos asociados al pesimismo, frente al 41.4 % que expresó optimismo.

La preocupación fue la respuesta más frecuente, con un 32.1 %, seguida de la esperanza, con un 29.7 %. Asimismo, el 20.7 % manifestó desilusión, el 11.7 % confianza y el 5.4 % indiferencia.

La situación del país .

El costo de la vida y las presiones económicas

Los resultados se conocen en un contexto marcado por las presiones sobre el costo de la vida, el comportamiento de los precios de los combustibles y las discusiones sobre el gasto público y la sostenibilidad de las finanzas del Estado.

Aunque la actividad económica dominicana ha mostrado señales de recuperación, los precios y el costo de la energía continúan entre los factores que inciden en el panorama económico. En septiembre, el Banco Central situó la inflación interanual en 5.12 %, por encima del límite superior del rango meta de 4 % ± 1 %.

En ese escenario, el Gobierno anunció el 12 de noviembre que mantendría congelados los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, condicionado a que el subsidio semanal no supere los RD$1,500 millones.

Las perspectivas económicas para 2026 y 2027

Este lunes 23 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras concluir su misión de consulta del Artículo IV, reconoció el repunte de la actividad económica dominicana durante 2026, pero advirtió sobre las presiones fiscales relacionadas con los subsidios a los combustibles y la electricidad.

El organismo recomendó avanzar en reformas para reducir esos costos y preservar recursos destinados al gasto social y la inversión pública.

El FMI estimó que la economía dominicana crecerá un 4.6 % al cierre de 2026 y un 4.4 % en 2027. Sin embargo, señaló que los riesgos externos, especialmente los relacionados con los precios de las materias primas y las condiciones financieras internacionales, podrían afectar las perspectivas.

La encuesta de ACD Media fue realizada del 13 al 16 de noviembre de 2026, con una muestra de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95 %.