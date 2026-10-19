David Collado, Gonzalo Castillo y Omar Fernández encabezan preferencias como candidatos presidenciales para 2028, según ACD Media

David Collado, Gonzalo Castillo y Omar Fernández encabezan las preferencias de la población general entre las figuras presentadas como posibles candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), respectivamente, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media.

En el caso del PRM, Collado alcanza 39.4 %, una ventaja de más de 20 puntos porcentuales sobre Carolina Mejía, quien obtiene 18.3 %. Le siguen Raquel Peña, con 6.5 %; Guido Gómez Mazara, con 4 %; Wellington Arnaud, con 2.3 %, y Tony Peña Guaba, con 1.6 %. Un 23.6 % respondió que no prefiere a ninguno o no está interesado, mientras 4.3 % no sabe o no responde.

Collado se acerca al 50 % entre miembros del PRM

La ventaja de Collado aumenta cuando la consulta se limita a personas identificadas como miembros del PRM.

El ministro de Turismo obtiene 49.9 %, frente a 24.6 % de Carolina Mejía y 9.5 % de Raquel Peña. Tony Peña Guaba alcanza 4.4 %; Guido Gómez Mazara, 2.7 %, y Wellington Arnaud, 2.5 %.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De esta manera, Collado encabeza tanto las preferencias de la población general como las expresadas dentro de las filas oficialistas.

Gonzalo Castillo lidera preferencias del PLD

En el PLD, Gonzalo Castillo aparece como el dirigente con mayor respaldo entre las figuras presentadas, aunque en la población general la respuesta más frecuente fue “ninguno/no me interesa”, con 25.9 %.

Castillo registra 24.9 %, seguido de Abel Martínez, con 20.7 %; Francisco Javier García, con 12.4 %, y Francisco Domínguez Brito, con 5.8 %. Otro 10 % no sabe o no responde.

Entre los miembros del PLD, sin embargo, Castillo alcanza una ventaja más amplia y obtiene 45.5 %, frente al 25.7 % de Abel Martínez.

Francisco Javier García aparece con 13.3 % y Francisco Domínguez Brito con 6.7 %. Un 6.6 % responde que no le interesa ninguno y 2.2 % no sabe o no responde.

1 de 2 | 2 de 2 |

Omar Fernández supera a Leonel entre la población general, pero Leonel tiene mayor simpatía dentro de la FP

El escenario presenta una particularidad en la Fuerza del Pueblo. Entre la población general, Omar Fernández obtiene 43.7 %, mientras Leonel Fernández alcanza 34.7 %. Un 18.4 % no prefiere a ninguno y 3.2 % no sabe o no responde.

1 de 2 | 2 de 2 |

La relación se invierte cuando la medición se realiza exclusivamente entre miembros de la organización. En ese grupo, Leonel Fernández encabeza con 57.4 %, frente al 42.3 % de Omar Fernández. Apenas 0.3 % no sabe o no responde.

Los resultados muestran así diferencias entre las preferencias de la población general y las bases partidarias: Collado y Castillo mantienen el liderazgo en ambos grupos dentro del PRM y el PLD, mientras Omar Fernández domina en el público general de la FP, pero Leonel Fernández conserva la mayoría entre los miembros de esa organización.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más