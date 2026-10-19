PRM lidera intención de voto con 29.7 %, seguido por FP y PLD, según encuesta de ACD Media

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la intención de voto partidaria con 29.7 %, seguido por la Fuerza del Pueblo (FP), con 21.7 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 17.2 %, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media.

La pregunta plantea por cuál partido votarían los consultados para presidente si las elecciones se celebraran en ese momento, independientemente de los candidatos.

Un 13.7 % respondió que no votaría, mientras 11.3 % no sabe o no responde y 6.4 % escogería otra organización política.

La diferencia entre el PRM y la Fuerza del Pueblo se sitúa en ocho puntos porcentuales, mientras la FP supera al PLD por 4.5 puntos.

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60 % dice que no simpatiza con ningún partido

La encuesta refleja al mismo tiempo un elevado nivel de ciudadanos que no se identifican con ninguna organización política.

Ante la pregunta de si simpatizan con algún partido, 60 % respondió que no y 40 % que sí.

Al desagregar las respuestas por organización, el PRM registra 19.8 % de simpatía, el PLD 9.5 % y la Fuerza del Pueblo 8.6 %. Otros partidos suman 1.7 % y 0.5 % corresponde a quienes no saben o no responden.

Los resultados muestran una diferencia entre la identificación partidaria y la intención de voto: aunque solo 19.8 % señala simpatizar con el PRM, 29.7 % afirma que votaría por esa organización en unas elecciones presidenciales planteadas sin tomar en cuenta los candidatos.

Una situación similar se observa en FP, que pasa de 8.6 % de simpatía a 21.7 % en intención de voto, y en el PLD, que registra 9.5 % de simpatía y 17.2 % en intención electoral.

FP obtiene mayor porcentaje al sumar posibilidades de gobernar en 2028

La medición también preguntó qué posibilidades tienen actualmente los tres principales partidos políticos para gobernar en 2028.

El PRM registra el mayor porcentaje en “muchas posibilidades”, con 31.9 %. Le siguen la Fuerza del Pueblo, con 24.5 %, y el PLD, con 20.8 %.

Cuando se suman las categorías “muchas posibilidades” y “algunas posibilidades”, la Fuerza del Pueblo alcanza 49.5 %, frente al 45.4 % del PRM y el 41.7 % del PLD.

En el caso de la FP, 24.5 % considera que tiene muchas posibilidades y 25 % algunas; 26.7 % cree que tiene pocas y 20.9 % ninguna.

Para el PRM, 31.9 % responde que tiene muchas posibilidades; 13.5 %, algunas; 26.4 %, pocas, y 25.8 %, ninguna.

El PLD obtiene 20.8 % en muchas posibilidades y 20.9 % en algunas, mientras 26.2 % considera que tiene pocas posibilidades y 29.3 % entiende que no tiene ninguna posibilidad de gobernar en 2028.

La encuesta presenta así un escenario en el que el PRM conserva la primera posición en intención de voto, mientras la Fuerza del Pueblo aparece en segundo lugar y el PLD en tercero, en medio de una mayoría de ciudadanos que asegura no simpatizar actualmente con ninguna organización política.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más