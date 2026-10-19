Figuras del entorno digital no convencen a la mayoría: 60 % muestra poca o ninguna disposición a votar por ellas

El 60 % de los consultados muestra poca o ninguna disposición a votar por figuras provenientes de los medios digitales que no forman parte de los partidos políticos tradicionales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media.

La medición establece que 47.5 % se declara “nada dispuesto” a respaldar electoralmente a una figura de este tipo, mientras otro 12.5 % afirma estar “poco dispuesto”.

En sentido contrario, un 21.5 % se muestra muy dispuesto y 14.3 % algo dispuesto, para un total de 35.8 % que estaría abierto a votar por personalidades procedentes del entorno digital. El 4.2 % restante no sabe o no responde.

Falta de experiencia y preparación genera las mayores reservas

Entre quienes no estarían dispuestos a votar por una persona reconocida por su presencia en redes sociales y que no provenga de la política tradicional, la principal razón es considerar que no tendría la experiencia ni la preparación necesarias para gobernar, respuesta señalada por 37.8 %.

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Otro 15.3 % expresa que no conoce claramente sus propuestas ni sus ideas políticas, mientras 11.3 % entiende que una figura de este tipo podría tomar decisiones poco responsables ante los problemas del país.

Un 10.9 % considera que su forma de expresarse y actuar podría convertir el Gobierno en un espectáculo.

Asimismo, 7.9 % teme que pueda utilizar el poder para sus intereses personales o los del grupo que le apoye, mientras 7.2 % identifica como obstáculo la falta de un partido, un equipo técnico o el respaldo necesario para gobernar.

Jóvenes muestran mayor disposición

La apertura hacia este tipo de figuras disminuye a medida que aumenta la edad de los consultados.

Entre las personas de 18 a 29 años, el 43.7 % se declara muy o algo dispuesto a votar por alguien procedente del entorno digital, mientras 53.6 % manifiesta poca o ninguna disposición.

En el grupo de 30 a 49 años, la disposición favorable se sitúa en 38.8 %, frente a 57.7 % que se muestra poco o nada dispuesto.

La mayor resistencia aparece entre las personas de 50 años o más. En ese segmento, apenas 21.5 % estaría dispuesto a respaldar una figura de este tipo, mientras 71.3 % manifiesta poca o ninguna disposición.

Las diferencias por sexo son menores. Entre los hombres, 37.8 % estaría muy o algo dispuesto a votar por estas figuras, frente al 33.7 % de las mujeres.

¿Por qué sí votarían por una figura ajena a los partidos tradicionales?

Entre quienes muestran disposición a respaldarlas, el 27 % considera que una persona procedente de fuera de la política tradicional podría gobernar mejor que los políticos tradicionales.

Un porcentaje similar, 26.6 %, señala que estas figuras hablan de manera clara y entienden los problemas de la gente común.

Otro 16.3 % considera que tendrían valentía para enfrentar la corrupción; 9.2 % se identifica con su historia, forma de vida o manera de ser; y 7.8 % entiende que no gobernarían para las élites ni los grupos de poder.

Además, 6.7 % afirma que votar por una figura de este tipo sería una forma de expresar su frustración con los resultados de las gestiones gubernamentales.

Santiago Matías concentra las menciones

Dentro del mismo apartado de la encuesta, Santiago Matías (Alofoke) aparece ampliamente por encima de las demás figuras cuando se pregunta qué persona de los medios o el entretenimiento interesada en ingresar a la política viene a la mente de los consultados.

Matías concentra 65.7 % de las menciones, mientras Ramón Tolentino alcanza 2.8 %, Yadira Marte 0.9 % y Ángelo Vásquez 0.8 %.

Karim Nader Abu Naba’a, conocido como "Príncipe Karim" registra 0.4 %; Johnny Vásquez, 0.3 %; El Piro, 0.3 %, y Ricardo Nieves, 0.2 %. Otro 3.9 % menciona nombres distintos, 8.7 % responde que ninguno y 21.9 % no sabe o no responde.

Los resultados reflejan una diferencia entre el nivel de reconocimiento de las figuras del entorno digital y la disposición a respaldarlas electoralmente, ya que, pese a la alta notoriedad alcanzada por algunos nombres, seis de cada diez consultados mantienen poca o ninguna disposición a votar por personas ajenas a los partidos políticos tradicionales.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más