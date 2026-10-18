El Movimiento Popular Dominicano (MPD) cuestionó este domingo la política del Gobierno de "subordinar" decisiones "fundamentales" de la economía nacional a los intereses y exigencias de Estados Unidos, y lanzó críticas a la derogación del decreto que establecía mecanismos para los productores de arroz.

El MPD denunció lo perjudicial que resulta para los productores del cereal -de consumo masivo en el país- la derogación del decreto 693-24, una disposición que establecía salvaguardas y mecanismos arancelarios regulatorios para proteger la producción arrocera local ante los efectos del acuerdo entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

"La eliminación de esta normativa deja al campo dominicano desprotegido y expuesto a una competencia desleal e inequitativa frente al arroz subsidiado procedente del mercado estadounidense", apuntó la organización comunista en un comunicado.

El decreto 693-24, firmado por Abinader en 2024, establecía un arancel de un 20 % para las importaciones de arroz dentro del contingente fijado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de un 99 % para las cantidades que superaran ese límite.

También contemplaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos, que podían ingresar al país libres de aranceles, mientras que las importaciones fuera de esa cuota estaban sujetas a un gravamen del 99 %.

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Estados Unidos ha exigido al Gobierno dominicano cumplir con los acuerdos del DR-CAFTA que establecen la entrada al país, libre de aranceles, del arroz estadounidense.

Los productores de arroz han dado su voz de alerta en el entendido de que la llegada del producto desde Estados Unidos causaría la quiebra de muchos de ellos, puesto que denuncian que el arroz del mercado norteamericano es financiado por las autoridades de ese país, y señalan una competencia "desleal".