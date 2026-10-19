El dirigente Guido Gómez Mazara solicitó a la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) incluir en la agenda de su próxima reunión la regulación de las actividades de promoción de aspiraciones internas, al advertir sobre los riesgos de que estas generen divisiones en la organización y afecten la gestión gubernamental.

En una carta dirigida al presidente del PRM, Luis Abinader, y a otros integrantes de la dirección partidaria, Gómez Mazara llamó a actuar con prudencia y a evitar que los intereses particulares se antepongan a las responsabilidades públicas. También cuestionó el uso de recursos del Estado para promover aspiraciones y pidió establecer un protocolo para las actividades de activismo interno fuera de los plazos electorales.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

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