El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) conectó a internet fijo por fibra óptica a 71 comunidades de la región sur del país, como parte de la primera fase del proyecto Despliegue y Operación de Redes de Acceso en Localidades Seleccionadas.

La fase abarca 24 municipios y 47 distritos municipales y beneficiará hasta 40,000 hogares y 343 instituciones públicas. La fase fue ejecutada con una inversión de US$ 19,246,478 La conexión de Las Yayas de Viajama representó una inversión de US$ 280,023 .

A octubre de 2026, el proyecto registra 20,802 hogares conectados, de los cuales 18,380 corresponden a hogares vulnerables que acceden a internet mediante fibra óptica, con un plan social de RD$ 299 y una velocidad de descarga de 30 Mbps, mientras que los 2,422 hogares restantes utilizan planes comerciales regulares. Además, 145 instituciones públicas reciben gratuitamente internet de 50 Mbps.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó la importancia de garantizar el acceso universal a las herramientas tecnológicas, especialmente en las comunidades más vulnerables, al considerar que la conectividad constituye un elemento fundamental para promover la igualdad de oportunidades y reducir las brechas sociales.

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“El avance y progreso se concretiza cuando todos los actores del país, sin importar origen social, religioso o de cualquier naturaleza, se sienten tocados por el modelo de desarrollo. Hay que colocar la tecnología al servicio de la gente, y agrego yo, de los sectores más frágiles de la sociedad”, puntualizó.

Asimismo, Gómez Mazara señaló que La preparación en el siglo XXI tiene que ser tecnológica.

En ese sentido, la senadora por Azua, Lía Díaz, expresó que la expansión de la conectividad en el sur del país permitirá acercar a las comunidades más apartadas al mundo digital y ampliar sus oportunidades de acceso a la información, la educación y el desarrollo.

“Con esa conectividad, los que vivimos un poquito retirados, vamos a estar conectados con el mundo entero”, indicó Díaz.

De su lado, la gobernadora de provincial, Sahiana Quezada, valoró la expansión de la fibra óptica en la región sur como un paso trascendental para reducir la brecha digital y ampliar las oportunidades de desarrollo de las comunidades, al destacar que el acceso a internet facilita la educación, fortalece los emprendimientos y contribuye al crecimiento económico y social de la población.

“La llegada y expansión de la fibra óptica en la región sur constituye un paso trascendental para reducir la brecha digital y garantizar que nuestras comunidades tengan acceso a mejores oportunidades de comunicación, educación, emprendimiento y desarrollo económico. La conectividad no es un lujo, sino una herramienta indispensable para el desarrollo de los pueblos”, afirmó.

El ahorro para los ciudadanos conectados mediante el plan social se calcula en alrededor de RD$ 926 millones, distribuidos durante los seis años del proyecto. Este cálculo resulta de comparar el costo del plan social con el de un servicio equivalente contratado a tarifa comercial.

Tras completar la conexión de estas 71 localidades de la región sur, el Indotel continúa ampliando las oportunidades de acceso en otras 76 localidades a nivel nacional, que no contaban con internet fijo, como parte de la segunda fase del proyecto.

Esta etapa entrará en operación de manera progresiva durante los próximos meses, contempla una inversión de US$ 12,832,283 y tiene como meta beneficiar a 24,729 hogares con el plan subsidiado de 30 Mbps por RD$ 299 mensuales. Entre ambas fases, se contempla beneficiar a 488 instituciones públicas con internet gratuito de 50 Mbps. En conjunto, ambas fases contemplan una inversión superior a US$ 32 millones y la expansión de la conectividad a 147 localidades del país.

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