El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) recibirá RD$ 44 millones de Swedfund, institución financiera de desarrollo del Gobierno de Suecia, para elaborar el Plan Maestro del Espectro Radioeléctrico 2027–2031 y desarrollar propuestas regulatorias para los servicios satelitales.

El acuerdo de subvención contempla asistencia técnica para identificar las necesidades de frecuencias en el país, establecer prioridades para su uso durante los próximos cinco años y orientar su administración.

El espectro radioeléctrico permite el funcionamiento de servicios como la telefonía móvil, la radiodifusión y las conexiones satelitales. Su disponibilidad y gestión inciden en la capacidad de las redes de telecomunicaciones y en la calidad de los servicios.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que el plan permitirá mejorar la planificación técnica y ofrecer al sector de las telecomunicaciones una perspectiva más clara para sus inversiones.

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1 de 1 | El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) recibirá alrededor de RD$44 millones de Swedfund, institución financiera de desarrollo del Gobierno de Suecia, para planificar la asignación y administración de frecuencias radioeléctricas durante el período 2027–2031 y desarrollar propuestas regulatorias para los servicios satelitales.

La cooperación también contempla propuestas regulatorias para los servicios satelitales, con el objetivo de establecer condiciones para su operación, prevenir interferencias y garantizar la convivencia con otros usuarios del espectro.

Gómez Mazara señaló que la tecnología satelital puede complementar las redes terrestres y facilitar la conexión de comunidades donde resulta complejo instalar infraestructura. También puede respaldar las comunicaciones de actividades productivas y ofrecer alternativas cuando las emergencias afectan las redes convencionales.

El acuerdo fue formalizado con la participación de la embajadora de Suecia en República Dominicana, Anna Craenen, y representantes de Swedfund International y Business Sweden.

Craenen destacó la cooperación entre ambos países en materia de conectividad e inclusión digital, mientras que Alexis Vinette, gerente de Swedfund International, indicó que el financiamiento contribuirá a la elaboración del nuevo plan de administración del espectro y a los objetivos de la Agenda Digital dominicana.

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