El senador independiente Antonio Taveras Guzmán valoró la elección del magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al considerar que representa un reconocimiento al mérito, la trayectoria y la carrera judicial.

El legislador destacó que la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) coincide con el planteamiento que realizó en una carta pública dirigida al presidente Luis Abinader, el pasado 6 de agosto, en la que propuso que la presidencia del máximo tribunal fuera ocupada por un juez o jueza de carrera.

Taveras explicó que su propuesta buscaba que la experiencia, la credibilidad y la independencia frente a intereses políticos y económicos fueran los principales criterios para seleccionar a quien asumiría esa responsabilidad.

En ese sentido, consideró que la designación de Montero constituye una señal positiva para el fortalecimiento institucional y demuestra la importancia de reconocer la trayectoria de quienes han desarrollado su carrera dentro del sistema judicial.

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Sostuvo que esta decisión envía un mensaje a los integrantes de la magistratura de que la preparación, la integridad y el desempeño profesional deben ser los méritos que permitan alcanzar las más altas responsabilidades en el Poder Judicial.

Asimismo, señaló que este paso debe estar acompañado de una gestión orientada a profundizar la autonomía judicial, mejorar el acceso a la justicia y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Taveras expresó que el verdadero alcance de esta decisión deberá reflejarse en una justicia independiente, capaz de actuar sin subordinación a ningún poder y de responder a las demandas de la ciudadanía.

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