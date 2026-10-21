El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) realizará un levantamiento técnico en la Escuela de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple José Manuel Rodríguez Tavares para identificar sus necesidades tecnológicas y evaluar medidas que favorezcan la inclusión digital de los estudiantes.
El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que el diagnóstico permitirá establecer prioridades de intervención y determinar qué soluciones pueden incorporarse a la planificación institucional.
Entre las propuestas planteadas figura un programa de alfabetización digital dirigido a las madres y familiares de los estudiantes, con el propósito de fortalecer sus competencias tecnológicas y facilitar el uso de herramientas digitales en la vida cotidiana.
Gómez Mazara también propuso evaluar el desarrollo de una aplicación que permita notificar la llegada de los estudiantes a la escuela o al transporte escolar, dispositivos electrónicos de seguridad y herramientas de inteligencia artificial que faciliten el acceso a la información mediante recursos de audio.
El funcionario señaló que las iniciativas deberán responder a las necesidades particulares de los estudiantes, el personal docente y sus familias. Su implementación dependerá de los resultados del levantamiento y de la viabilidad técnica de cada propuesta.
La institución también contempla fortalecer las alianzas con otros organismos para facilitar el acceso a dispositivos tecnológicos y promover la formación digital de comunidades que requieren atención prioritaria.
La iniciativa busca identificar medidas concretas para reducir las barreras de acceso a la tecnología que enfrentan las personas con discapacidad.
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