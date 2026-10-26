Indotel y CERTV modernizarán televisión pública, pero no precisan fecha del apagón analógico

El Indotel y la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) acordaron modernizar la infraestructura tecnológica de la televisora pública para avanzar hacia la Televisión Terrestre Digital, un proceso que contempla la instalación de nuevos equipos y el apagado programado de las señales analógicas, aunque las instituciones no informaron cuándo concluirá la transición.

El acuerdo fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, e Yván Ruiz, director general de la CERTV.

La iniciativa contempla el suministro, la instalación y la configuración de los componentes necesarios para poner en funcionamiento la señal digital de la televisora estatal.

Entre los equipos previstos figuran transmisores VHF, paneles radiantes, sistemas de radiofrecuencia, multiplexores, codificadores de audio y video, plantas eléctricas, dispositivos de protección eléctrica y bancos de baterías.

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El Indotel acompañará las distintas fases de ejecución y ofrecerá capacitación inicial al personal técnico que tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento preventivo de la infraestructura.

La CERTV, por su parte, asumirá el mantenimiento ordinario de los equipos una vez recibidos formalmente y aportará el personal que participará en los trabajos de instalación y en las jornadas de capacitación.

La transición digital y el acceso gratuito

apagón analógico, un cambio clave hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT)

La Televisión Terrestre Digital (TTD) permite mejorar la calidad de imagen y sonido, aprovechar de manera más eficiente el espectro radioeléctrico y transmitir varios canales digitales mediante una misma infraestructura de frecuencias, según las características técnicas del sistema utilizado.

El Indotel sostiene que la modernización permitirá fortalecer la capacidad de transmisión de la televisión pública y mantener el acceso libre y gratuito a su señal.

El apagado analógico dependerá de una coordinación técnica

Las dos instituciones prevén desarrollar campañas informativas para explicar a la población las ventajas de la televisión digital y orientar sobre los procedimientos necesarios para sintonizar la nueva señal de la CERTV.

También coordinarán de manera programada el apagado de las transmisiones analógicas, con el propósito de evitar interrupciones prolongadas del servicio.

Para dar seguimiento al proyecto, crearán un comité técnico mixto encargado de evaluar el cronograma y atender los inconvenientes operativos que surjan durante la ejecución.

La transición requiere informar oportunamente a los usuarios sobre los equipos receptores y las condiciones técnicas necesarias para acceder a la señal digital, de acuerdo con la configuración de sus televisores y antenas.

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