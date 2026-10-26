Abinader advierte no permitirá bandas haitianas a menos de 20 kilómetros de la frontera

El presidente Luis Abinader advirtió este lunes que la República Dominicana no permitirá que las bandas criminales haitianas se establezcan a menos de 20 kilómetros de la frontera común y afirmó que el Gobierno actuará en coordinación con las autoridades de Haití para impedir que esos grupos armados se aproximen al territorio dominicano.

«Para nosotros, la seguridad no empieza en nuestra frontera. La seguridad empieza unos 20 kilómetros a partir de la frontera hacia Haití», subrayó.

«Actuaremos en coordinación con el Gobierno de Haití, pero nosotros no vamos a permitir esas bandas a menos de 20 kilómetros de la frontera», reiteró el jefe de Estado.

La advertencia del mandatario retumbó durante un encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, en el que abordó la crisis de seguridad del país vecino junto con los ministros de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los ministros de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el canciller, Víctor Bisonó

La declaración establece una advertencia preventiva sobre la presencia de grupos armados en territorio haitiano, a una distancia que el Gobierno dominicano considera relevante para la seguridad y la protección de nuestro país.

Defensa afirma que las pandillas no han avanzado hacia la frontera

Frontera binacional en Jimaní, Independencia, República Dominicana.

Durante la exposición, Fernández Onofre sostuvo que las principales bandas armadas mantienen sus operaciones en Puerto Príncipe y otras zonas de Haití, sin que las autoridades dominicanas hayan detectado un avance hacia los principales pasos fronterizos.

El ministro explicó que las organizaciones criminales controlan entre el 80 % y el 90 % de Puerto Príncipe, además de importantes vías terrestres de acceso a la capital haitiana.

En esos corredores, según indicó, los grupos armados imponen pagos ilegales a los transportistas que movilizan mercancías.

Como ejemplo, señaló que las pandillas pueden exigir hasta 1,150 dólares por el paso de un contenedor de 40 pies y alrededor de 576 dólares por uno de 20 pies.

Fernández Onofre identificó la carretera nacional número 8, que conecta Jimaní con Puerto Príncipe, como una de las rutas que requieren especial vigilancia.

Según los datos presentados, las bandas más próximas a la frontera dominicana se encuentran después de Ganthier, a unos 26 kilómetros de distancia.

El funcionario también mencionó la carretera 305, que comunica Elías Piña con localidades haitianas como Belladère, La Caoba y Mirebalais, entre las zonas observadas por las autoridades.

Grupos de autodefensa enfrentan a las pandillas

El ministro de Defensa informó que habitantes de localidades haitianas como Malpasse, Fonds-Parisien y Mirebalais han organizado grupos de autodefensa para proteger sus comunidades frente a los ataques de las pandillas.

Al menos dos de esas agrupaciones de autodefensa se encuentran entre las posiciones de los grupos criminales más cercanos y la frontera dominicana, reveló.

Fernández Onofre señaló que las fuerzas de autodefensa han repelido intentos de avance de las bandas en sectores como La Caoba y Mirebalais.

Abinader y el ministro de Defensa afirmaron que las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento de los movimientos de las pandillas para anticipar posibles amenazas.

El presidente también sostuvo que no se ha identificado presencia de las principales organizaciones criminales en puntos fronterizos del norte y del sur, incluidos Juana Méndez, frente a Dajabón, y Anse-à-Pitres, próxima a Pedernales.

El secuestro de militares salvadoreños agrava la preocupación

El encuentro se produjo en medio del deterioro de la seguridad en Haití y de las dificultades que enfrenta la misión internacional desplegada para combatir a las pandillas.

Abinader, Fernández Onofre y Bisonó se refirieron al secuestro de cuatro integrantes de la Fuerza Aérea de El Salvador, ocurrido el 19 de octubre, como una muestra de la capacidad de los grupos armados para desafiar a las fuerzas internacionales presentes en territorio haitiano.

El Gobierno dominicano ha respaldado los esfuerzos internacionales contra las pandillas y ha reforzado la vigilancia fronteriza.

Abinader y Fernández Onofre sybrayaron que las Fuerzas Armadas dominicanas cuentan con más personal y modernos vehículos blindados, drones y aeronaves para responder ante posibles amenazas.

El mandatario también confirmó que conversó con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sobre mecanismos de colaboración logística y de inteligencia vinculados con las operaciones contra las organizaciones criminales haitianas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más